В Карагандинской области с рельсов сошли 8 вагонов с углем

Караганда. 2 ноября. Kazakhstan Today - В Бухаржырауском районе Карагандинской области с рельсов сошли 8 вагонов, груженных углем, передает Kazakhstan Today.

2 ноября, в 06.00, на 27-м километре железнодорожного перегона станции Ботакара в Бухаржырауском районе Карагандинской области на подъездных путях произошел сход колесных пар восьми вагонов, груженных углем, в том числе двух с опрокидыванием", - сообщил официальный представитель Министерства чрезвычайных ситуаций Талгат Уали.

По его словам, в результате происшествия повреждены 150 метров железнодорожного полотна.

Происшествие на движение поездов не повлияло. Пострадавших нет. Восстановительные работы ведутся силами ТОО "Разрез "Кузнецкий", - говорится в сообщении.





Напомним, 24 октября в Шымкенте на железнодорожной станции произошел сход 13 вагонов с опрокидыванием.

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