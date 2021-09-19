КАРАГАНДА. 18 СЕНТЯБРЯ - В Карагандинской области тушат природный пожар, есть пострадавшие, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Три человека пострадали при тушении природного пожара в Карагандинской области. Это жители поселка Егиндыбулак Каркаралинского района. Их госпитализировали, сообщает " Хабар 24 ".

Один из пострадавших в тяжелом состоянии, с 90-процентными термическими ожогами тела.

Всего за сутки спасатели ликвидировали 6 степных пожаров и возгораний. Огонь охватил 3 тысячи гектаров в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах. В тушении пожаров было задействовано больше 300 человек и свыше 90 единиц техники.





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