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АЛМАТЫ. 17 СЕНТЯБРЯ - В центре Алматы загорелся 4-этажный жилой дом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

17 сентября 2021 года, в 15.09, силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Медеуский район, проспект Назарбаева, 124. По прибытии первых подразделений в 15.12 происходило горение открытым пламенем кровли 4-этажного жилого дома.





Незамедлительно произведена эвакуация жильцов. Введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты, развернут пожарный автоколенчатый подъемник. Задействовано 28 единиц техники и более 90 человек личного состава", - сообщили в ДЧС.

Сообщается, что полицейскими оцеплен квартал.





Дополнено. Как сообщили в городском ДЧС, пожар локализован в 16.40. Полная ликвидация достигнута в 17.07









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