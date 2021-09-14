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В Медеуском районе Алматы горел частный дом

13.09.2021, 10:55 5401
АЛМАТЫ. 13 СЕНТЯБРЯ - В Медеуском районе Алматы горел частный дом по улице Шарипова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
13 сентября, в 10.07. пожарные расчеты выехали на сообщение о возгорании в Медеуском районе по улице Сабыра Шарипова, 34. Горел частный жилой дом и хозпостройки с переходом на кровлю времянки. Предварительная площадь пожара - 40 квадратных метров. 
 
Введены пожарные стволы, автоцистерна установлена на гидрант на расстояние 60 метров, обеспечена бесперебойная подача воды. 
 

Принятыми оперативными мерами в 10.16 пожар был локализован, в 10.22 ликвидирован на общей площади 40 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы.

 

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