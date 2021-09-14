АЛМАТЫ. 13 СЕНТЯБРЯ - В Медеуском районе Алматы горел частный дом по улице Шарипова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

13 сентября, в 10.07. пожарные расчеты выехали на сообщение о возгорании в Медеуском районе по улице Сабыра Шарипова, 34. Горел частный жилой дом и хозпостройки с переходом на кровлю времянки. Предварительная площадь пожара - 40 квадратных метров.

Введены пожарные стволы, автоцистерна установлена на гидрант на расстояние 60 метров, обеспечена бесперебойная подача воды.

Принятыми оперативными мерами в 10.16 пожар был локализован, в 10.22 ликвидирован на общей площади 40 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства