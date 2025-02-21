В "Казахмысе" исключили версию обрушения на шахте в Улытауской области

Количество регистрируемых уголовных дел по правонарушениям, касающимся правил безопасности при ведении горных или строительных работ, в прошлом году выросло на 29,5%

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новая шахтерская трагедия - лишь небольшая часть общей картины производственного травматизма в Казахстане, пишет - Новая шахтерская трагедия - лишь небольшая часть общей картины производственного травматизма в Казахстане, пишет Ranking





Агентство проанализировало статистику по подобным уголовным делам и численности жертв производственного травматизма последних лет в Казахстане.





За прошлый год в стране на 29,5% выросло количество регистрируемых уголовных дел по правонарушениям, касающимся правил безопасности при ведении горных или строительных работ. За январь-декабрь 2024 года в реестре досудебных расследований было зафиксировано 79 таких дел. Это нельзя назвать рекордом - более заметные показатели наблюдались в 2022-м (96) и в 2021-м годах (81). В январе текущего года комитет отчитался о регистрации 11 уголовных дел по статье 277 УК РК", - отмечает агентство.





При этом число дел, переданных в суд за этот период, в несколько раз меньше общего количества. К примеру, в 2024 году из 97 рассматриваемых уголовных дел в суд было передано всего 14. Это связано с несколькими факторами.





ranking.kz





Во-первых, расследование ЧП, как правило, занимает несколько месяцев, и поэтому часть дел попадают в категорию тех, по которым сроки досудебного расследования в отчетном периоде прерываются. Другими словами, такие дела по документам просто "переходят" на следующий год. В 2024 году по 38 уголовным делам были прерваны сроки расследования, из них в 26 случаях это произошло по причине назначения дополнительных экспертиз. Например, уголовное дело о гибели 46 горняков в шахте имени Костенко в Карагандинской области, произошедшей в октябре 2023-го, было передано в суд только спустя 15 месяцев, в середине февраля 2025 года. Обвиняемыми по делу проходят 10 человек из числа руководства шахты и инженерно-технического персонала", - поясняют авторы материала.





Во-вторых, при расследовании некоторых уголовных дел следователи не всегда устанавливают виновных. По этой причине в прошлом году были прерваны сроки расследования по 12 уголовным делам. И наконец, есть дела, которые закрывают в связи с "отсутствием события уголовного правонарушения", при отсутствии жалобы потерпевших и по другим причинам.





Чаще всего СМИ поднимают тему травматизма после серьезных трагедий, когда из-за ЧП погибают сразу несколько человек.





Однако если рассмотреть статистику, случаи массовой гибели шахтеров в Казахстане - только часть большой истории производственного травматизма, о которой не пишут в ежедневных сводках. Например, в 2023 году в шахте имени Костенко погибли 46 человек, а во всех шахтах, на предприятиях и стройках - 246 казахстанцев", - говорится в исследовании.

ranking.kz





Шокирующая трагедия в Майкаине, когда автобус со спасателями провалился в воронку около горной выработки, унесла жизни четырех человек, а всего в стране на своих рабочих местах погибли 202 казахстанца.





В целом за период с 2019 года по февраль 2025-го жертвами производственного травматизма стали 1230 человек, и еще более 12,8 тыс. получили травмы", - пишут авторы.





Они подчеркивают, что численность пострадавших на рабочих местах в последние годы неуклонно растет.





Если в 2019 году в РК травму на производстве получили 2,1 тыс. человек, то в 2023-м - уже около 2,7 тыс. человек", - уточняет агентство.





Основными причинами высокого уровня производственного травматизма в стране специалисты МТСЗН РК называют неудовлетворительную организацию производства работ.





Каждый третий случай в прошлом году был связан с этим. На втором месте по доле несчастных случаев (31%) оказалась грубая неосторожность самих работников. А вот нарушение правил безопасности и охраны труда, оказывается, не является распространённой причиной трагических происшествий на рабочих местах. По данным МТСЗН РК, этот фактор был причиной травм и смертей на производстве лишь в 7,6% случаев. Отраслями с наибольшей численностью пострадавших продолжают оставаться горно-металлургическая промышленность (18,3% случаев) и строительство (10,1%). Регионами с наиболее высоким уровнем производственного травматизма оказались Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области", - говорится в статье.



