ЧП на руднике "Жомарт" в области Улытау: в правительстве назвали предварительную причину

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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительстве вице-премьер Республики Казахстан Канат Бозумбаев назвал предварительную причину обрушения горной массы на руднике "Жомарт" в Жанааркинском районе области Улытау, в результате которого погибли семь работников, передает корреспондент агентства.





На месте аварии Министерством по ЧС развернут оперативный штаб. По данному факту начато досудебное расследование. По предварительным данным, на шахте произошел взрыв природного газа. Совместно с членами комиссии осмотрено место аварии и проведена встреча с семьями погибших. Также созданы две специальные подкомиссии: одна должна выяснить причины возникновения аварии, а вторая - выявить, какие были нарушения техники безопасности", - сказал вице-премьер.





По его словам, подкомиссии должны завершить свою работу в течение 10 дней.





В настоящее время работа на шахте приостановлена. Также планируется провести соответствующие экспертизы: судебно-медицинскую и пожарно-взрывотехническую", - отметил Бозумбаев.





Как сообщили в правительстве, корпорацией "Казахмыс" будет оказана помощь в соответствии с коллективным договором, в том числе организация похорон, выплата 10-кратной годовой средней заработной платы, оплата обучения детей, погашение кредитов и займов погибших работников.





Вместе с тем семьям шахтеров будут назначены государственные пособия из бюджета и социальные выплаты из госфонда социального страхования по потере кормильца, а также будут произведены выплаты на погребение.





Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались под завалом.





На месте обрушения всю ночь велись аварийно-спасательные работы, были обнаружены тела шести работников рудника. Сегодня утром в МЧС сообщили об обнаружении тела седьмого работника рудника. Позже были названы имена погибших шахтеров.





В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 277, часть 3, Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".





Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике.



