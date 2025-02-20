Не возобновлять работы на шахте в области Улытау до завершения расследования поручил вице-премьер
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Не возобновлять работы на шахте "Жомарт" в Жанааркинском районе области Улытау до завершения расследования поручил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев в ходе совещания с руководством корпорации "Казахмыс", сообщает пресс-служба правительства.
Пока расследование не покажет, опасно это или не опасно, даже не думайте возобновлять работы в шахте. Систему и подходы нужно менять кардинально, и мы со стороны государства будем ужесточать. Комитет по промышленной безопасности создан, законодательство мы меняем", - заявил Канат Бозумбаев.
По его словам, в парламенте сейчас рассматривается соответствующий законопроект, в рамках этого законопроекта будут даны дополнительные полномочия Министерству по чрезвычайным ситуациям.
Мы будем максимальное делать, чтобы такие несчастные случаи не допускать. Глава государства дал поручения тщательно провести расследование. Это экспертизы по линии правоохранительных органов, расследование Комитета промышленной безопасности, по линии ваших трудовых инспекторов. Ваша задача определить, кто допустил это ЧП", - сообщил вице-премьер.
Подчеркивается, что семьям положены выплаты и из республиканского бюджета: государственные социальные пособия по потере кормильца, страховая выплата, возмещение расходов на погребение. Вице-премьер поручил не затягивать с выплатами. После соответствующих расследований в ТОО "Корпорация "Казахмыс" будут пересмотрены контрактные обязательства.
У нас принято закрывать займы и кредиты не только погибших, но и членов их семей. Вы должны отнестись внимательно к нуждам семей, покрыть расходы на обучение детей, в том числе несовершеннолетних", - добавил Канат Бозумбаев.
Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались под завалом.
На месте обрушения всю ночь велись аварийно-спасательные работы, были обнаружены тела шести работников рудника. Сегодня утром в МЧС сообщили об обнаружении тела седьмого работника рудника. Позже были названы имена погибших шахтеров.
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 277, часть 3, Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике.