ЧП на руднике "Жомарт" в области Улытау: названы имена погибших шахтеров Дополнено
Фото: Depositphotos
Жезказган. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В корпорации "Казахмыс" назвали имена шахтеров, погибших в результате обрушения горной массы в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт", передает корреспондент агентства.
В частности, по данным компании, в результате ЧП погибли:
- Акшалов Кайрат Аманбекович, 1975 года рождения, машинист насосных установок;
- Жакубаев Ардак Боранбаевич, 1998 года рождения, мастер горный подземного участка;
- Жумадуллаев Бакытбек Нышанович, 1975 года рождения, подземный горнорабочий;
- Кенжебеков Орынбек Әмірханұлы, 1991 года рождения, машинист погрузочно-доставочной машины;
- Молдабеков Галимжан Есенбекович, 1978 года рождения, помощник бурильщика шпуров;
- Нурулдаев Олжас Жагалбаевич, 1979 года рождения, энергетик подземного участка;
- Рожков Константин Владимирович, 1992 года рождения, электрослесарь-монтажник подземного горно-проходческого оборудования.
Дополнено 18.02.2025, 18.38
Семьям погибших в результате обрушения горной массы в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" шахтеров назначат пособия и выплаты по потере кормильца, заверили в пресс-службе правительства.
В связи с тем, что все погибшие шахтеры являлись участниками системы обязательного социального страхования, дополнительно к госпособию их семьям будут назначены социальные выплаты из ГФСС по потере кормильца. Таким образом, при одном иждивенце размер пособия из бюджета составит 42 530 тенге и выплаты из ГФСС - 141 523 тенге, при пяти иждивенцах размер пособия составит 127 127 тенге и выплаты из ГФСС - 335 017 тенге", - сообщили в пресс-службе.
Также все семьи погибших шахтеров имеют право на единовременную выплату на погребение из АО "ЕНПФ" в размере 369 608 тенге.
Кроме того, компания-работодатель окажет всю необходимую помощь семьям погибших, предусмотренную коллективным договором:
- выплаты в размере 550 МРП на организацию похорон;
- выплата 10-кратной годовой средней заработной платы семье погибшего. В среднем это от 84 до 124 млн тенге;
- ежемесячные выплаты по потере кормильца;
- оплата обучения детей;
- погашение кредитов и займов погибших работников.
Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались под завалом.
На месте обрушения всю ночь велись аварийно-спасательные работы, были обнаружены тела шести работников рудника. Сегодня утром в МЧС сообщили об обнаружении тела седьмого работника рудника.
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 277, часть 3, Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике.