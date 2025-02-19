ЧП на руднике "Жомарт" в области Улытау: названы имена погибших шахтеров

В результате ЧП погибли семь человек

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Жезказган. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В корпорации "Казахмыс" назвали имена шахтеров, погибших в результате обрушения горной массы в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт", передает корреспондент агентства.





В частности, по данным компании, в результате ЧП погибли:





Акшалов Кайрат Аманбекович, 1975 года рождения, машинист насосных установок;

Жакубаев Ардак Боранбаевич, 1998 года рождения, мастер горный подземного участка;

Жумадуллаев Бакытбек Нышанович, 1975 года рождения, подземный горнорабочий;

Кенжебеков Орынбек Әмірханұлы, 1991 года рождения, машинист погрузочно-доставочной машины;

Молдабеков Галимжан Есенбекович, 1978 года рождения, помощник бурильщика шпуров;

Нурулдаев Олжас Жагалбаевич, 1979 года рождения, энергетик подземного участка;

Рожков Константин Владимирович, 1992 года рождения, электрослесарь-монтажник подземного горно-проходческого оборудования.





Дополнено 18.02.2025, 18.38





Семьям погибших в результате обрушения горной массы в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" шахтеров назначат пособия и выплаты по потере кормильца, заверили в пресс-службе правительства.





В связи с тем, что все погибшие шахтеры являлись участниками системы обязательного социального страхования, дополнительно к госпособию их семьям будут назначены социальные выплаты из ГФСС по потере кормильца. Таким образом, при одном иждивенце размер пособия из бюджета составит 42 530 тенге и выплаты из ГФСС - 141 523 тенге, при пяти иждивенцах размер пособия составит 127 127 тенге и выплаты из ГФСС - 335 017 тенге", - сообщили в пресс-службе.





Также все семьи погибших шахтеров имеют право на единовременную выплату на погребение из АО "ЕНПФ" в размере 369 608 тенге.





Кроме того, компания-работодатель окажет всю необходимую помощь семьям погибших, предусмотренную коллективным договором:





выплаты в размере 550 МРП на организацию похорон;

выплата 10-кратной годовой средней заработной платы семье погибшего. В среднем это от 84 до 124 млн тенге;

ежемесячные выплаты по потере кормильца;

оплата обучения детей;

погашение кредитов и займов погибших работников.





Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались под завалом.





На месте обрушения всю ночь велись аварийно-спасательные работы, были обнаружены тела шести работников рудника. Сегодня утром в МЧС сообщили об обнаружении тела седьмого работника рудника.





В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 277, часть 3, Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".



