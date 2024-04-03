В Казахстане такое впервые за 30 лет - министр водных ресурсов о паводковой катастрофе   

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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов доложил, что страна сталкивается со столь масштабными паводками впервые за годы независимости, передает корреспондент агентства.





В Казахстане за последние 30 лет это впервые такое, чтобы во время паводков было такое количество воды. Учитывая тот прогноз РГП "Казгидромет", мы в марте начали дополнительно освобождать емкости водохранилищ. Только за март на водохранилищах мы накопили около 3 кубических километра воды", - сообщил глава ведомства.





По информации министерства, в запасе есть свободные емкости для более двух кубических километров воды, которые "будут накапливать".









Журналисты спросили Нуржигитова, собирается ли он уходить в отставку после масштабного провала в зоне ответственности министерства.





Я еще раз хочу отметить, что решение будет приниматься по результатам нашей деятельности по предупреждению паводковых мероприятий", - ответил министр.





Тем временем вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Бауыржан Сыздыков рассказал, что на паводковый период в бюджете страны предусматривалось более 7 млрд тенге.





На сегодня, по информации акиматов, из этих денег выделено более 3 млрд тенге. Эти финансы направляются на предупреждение и борьбу с паводками", - уточнил Сыздыков.





Дополнено 02.04.2024, 16.30





По состоянию на 1 марта для приема и пропуска паводковых вод водохранилища были свободны на 60% (…) В третьей декаде марта мы сбросили из водохранилищ 400 миллионов кубометров воды для обеспечения дополнительных свободных емкостей. Кроме того, для оценки рисков повышенных притоков в Актюбинское и Каргалинское водохранилища проведен облет и обследования бассейнов рек Илек и Каргала", - сообщил Нуржан Нуржигитов на заседании правительства.





На сегодня 94 водохранилища, находящиеся в республиканской собственности, могут принять еще более двух кубических километров воды. 17 крупных водохранилищ на юге Казахстана наполнены в среднем на 87%, что на 8% больше прошлогоднего показателя. А наполненность 11 крупных водохранилищ в северных регионах в среднем составляет 84%, что на 5% выше уровня прошлого года. На западе 7 крупных водохранилищ наполнены на 68%, что на 7% меньше, чем в прошлом году. На уровне прошлого года - 3 крупных водохранилища на востоке страны, они наполнены на 65%. 4 крупных водохранилища Центрального Казахстана наполнены на 90%, что на 20% больше прошлогоднего показателя.





В центральных, северных, западных и восточных регионах страны министерство совместно с местными исполнительными органами ведет работы по предотвращению паводковой ситуации во время накопления и сброса воды. На всех водохозяйственных объектах организованы круглосуточные дежурства и ежесуточный мониторинг водохозяйственной обстановки.



