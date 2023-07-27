В KEGOC назвали причины аварийной остановки на МАЭК

К отключению крупного блока ТЭС МАЭК 3 июля 2023 года привел высокий износ генерирующего оборудования

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Актау. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "KEGOC" объяснили причину аварийной остановки на электростанции Мангистауского атомного энергетического комбината 3 июля 2023 года.





К отключению крупного блока ТЭС МАЭК 3 июля 2023 года привел высокий износ генерирующего оборудования. Релейная защита и противоаварийная автоматика АО "KEGOC" отработали в штатном режиме. Это, в свою очередь, защитило и не позволило произойти полному погашению Атырауского и Мангистауского энергоузлов", - говорится в сообщении.





В пресс-службе отметили, что меньше чем за час с Западной зоной ЕЭС Казахстана был синхронизирован Атырауский энергоузел, а немного позднее - Мангистауский.





Как рассказали специалисты, анализ аварийной ситуации показал необходимость проведения модернизации и реконструкции действующих электростанций, усиления внешнего электроснабжения Атырауского нефтеперерабатывающего завода и строительства новых современных энергоисточников.





В свою очередь, АО "Самұрық-Қазына" держит на особом контроле завершение проекта компании KEGOC по усилению электрической сети Западной энергетической зоны со строительством воздушной линии 220 кВ протяженностью порядка 770 км, расширением существующих подстанций 220 кВ и строительством одной распределительной подстанции 220 кВ. Полностью проект планируется завершить в декабре текущего года. В результате пропускная способность транзита увеличится на участке "Уральск-Атырау" - в два раза, на участке "Атырау-Мангистау" - в четыре раза, что значительно усилит надежность электроснабжения потребителей Западной зоны", - отметили в KEGOC.





Напомним, 3 июля произошло отключение блока ТЭС МАЭК. В результате возникли значительные возмущения в режиме работы энергосистемы с внезапным снижением частоты с 50 Гц до 46,5 Гц и нарушением нормальной работы Атырауского и Мангистауского энергоузлов.





Ситуацию усугубило аварийное отключение на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, где электроснабжение не соответствует требованиям надежности электроснабжения для потребителей 1-й категории электроприемников, а также особой группы электроприемников в результате неисполнения требований технических условий, выданных АО "KEGOC" в 2012 году.



