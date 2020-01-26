В Костанае автобус насмерть сбил пешехода

Сотрудниками Северного отдела полиции УП Костаная начато расследование по факту ДТП с участием водителя автобуса 13 маршрута, совершившего наезд на мужчину. От полученных травм 60-летний житель города скончался на месте происшествия, пишет Polisia.kz.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, в Туркестанской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
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