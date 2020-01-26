В Костанае автобус насмерть сбил пешехода

Костанай. 25 января. Kazakhstan Today – В Костанае автобус насмерть сбил 60-летнего мужчину, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками Северного отдела полиции УП Костаная начато расследование по факту ДТП с участием водителя автобуса 13 маршрута, совершившего наезд на мужчину. От полученных травм 60-летний житель города скончался на месте происшествия, пишет Polisia.kz

Обстоятельства ДТП выясняются.

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