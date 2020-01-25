В Туркестанской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Туркестан. 24 января. Kazakhstan Today - В Туркестанской области задержан водитель, совершивший смертельный наезд на пешехода, передает Kazakhstan Today.

21 января около полуночи на пульт "102" дежурной части Сарыагашского РОП из отделения скорой помощи поступило сообщение о том, что в поселке Курама Сарыагашского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа Сарыагашского РОП", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

При проверке установлено, что по трассе Тонкерыс-Бостандык, на пересечении улиц Аблайхана и Жами данного поселка, водитель автомашины ВАЗ совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, полицейские Сарыагашского отдела полиции в течение получаса задержали скрывшегося водителя по месту жительства. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование", - рассказали в полиции.

Данный факт зарегистрировали в Сарыагашском отделе полиции по двум статьям УК РК 345 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" и 347 "Оставление места дорожно-транспортного происшествия".





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