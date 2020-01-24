В Алматы произошло смертельное ДТП

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - В Алматы два человека погибли в результате ДТП, передает Kazakhstan Today.

По информации очевидцев, авария произошла ночью на пересечении проспекта Райымбека с улицей Розыбакиева. Водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением, на полном ходу снес дерево и врезался в бетонное ограждение. В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля скончались на месте.

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