В Костанае двое рабочих отравились ядовитыми испарениями при чистке септика

КОСТАНАЙ. 17 АВГУСТА - 16 августа двое рабочих потеряли сознание, надышавшись ядовитыми испарениями при чистке канализационного колодца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Костанае на открытой территории одного из торговых предприятий, в канализационном очистительном колодце, были обнаружены в бессознательном состоянии двое рабочих - 1990 и 1991 годов рождения. При попытке прочистить септик пострадавшие чуть было не стали жертвами ядовитых испарений.

По информации Alau.kz , в 22.49 спасатели прибыли со всем оборудованием к месту происшествия и с помощью страховочной веревки и надлежащих дыхательных аппаратов спустились в колодец. На глубине 2-3 метров находились мужчины, которых подняли на поверхность.

Состояние после отравления аммиаком и сероводородом у пострадавших было весьма тяжелым. Одному из них спасатели оказали первую доврачебную помощь, далее оба были переданы в руки медикам, пишет издание.

На данный момент пострадавшие находятся в больнице, состояние удовлетворительное. По словам врачей, их скоро выпишут.





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