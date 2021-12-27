В Костанае пятиклассник вынес четырех детей из горящего дома

КОСТАНАЙ. 26 ДЕКАБРЯ - В Костанае школьник спас четырех детей при пожаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе ДЧС Костанайской области рассказали, что информация о возгорании на территории дачного общества "Садовод" поступило пожарным 25 декабря в 11.36. Очевидец сообщил, что горит дачный домик.

К моменту прибытия пожарных дом, в котором жили шесть человек, оказался охвачен огнем, площадь составила 60 квадратных метров. Огонь распространился по перекрытиям крыши и внутри жилых помещений.

Ученик пятого класса средней школы № 22 Костаная Олег Пирог, проживающий в дачном обществе "Садовод", играл на улице и увидел густой дым из соседнего дома. Олег знал, что там живет многодетная семья и несовершеннолетние дети, старшей девочке восемь лет, а младшей два года.

Не дожидаясь приезда пожарных, он через окно проник внутрь задымленного помещения и, рискуя собственной жизнью, поочередно вынес на улицу четырех детей. В это время родителей в доме не было - затопив печь, они ушли в магазин", - рассказали в ДЧС.

До их прихода спасенные дети находились у соседей. В госпитализации они не нуждались.

Сотрудники службы пожаротушения вынесли из горящего дома два газовых баллона. Пожар локализовали в 12.07, устранив угрозу распространения на соседние дачные участки. В 12.28 возгорание было ликвидировано полностью.

Предварительная причина пожара - неправильная эксплуатация печного отопления.







