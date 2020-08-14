В Костанайской области молния стала причиной лесного пожара

Как сообщает "Алау", 12 августа, 15.32, в Карабалыкском районе, в 25 километрах от села Тогызбай, на территории КГУ "Михайловское учреждение лесного хозяйства" произошло загорание травы и лесных околков (осина, береза) на площади в 3 гектара.
Лесной пожар локализован, принимаются меры по полной его ликвидации. Всего в тушении лесного пожара задействованы 4 единицы техники и 8 человек.
24 июля удар молнии стал причиной повреждения корпуса самолета Qazaq air, обнаруженного после выполнения авиарейса Усть-Каменогорск - Нур-Султан.
В начале июля удар молнии получил самолет компании FlyArystan в павлодарском аэропорту.
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