В Костанайской области молния стала причиной лесного пожара

Костанай. 13 августа. Kazakhstan Today - Работникам Михайловского учреждения лесного хозяйства и ТОО "Тогызбай-Агро" удалось локализовать природный пожар в Сазымбаевском лесничестве Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Алау ", 12 августа, 15.32, в Карабалыкском районе, в 25 километрах от села Тогызбай, на территории КГУ "Михайловское учреждение лесного хозяйства" произошло загорание травы и лесных околков (осина, береза) на площади в 3 гектара.

Лесной пожар локализован, принимаются меры по полной его ликвидации. Всего в тушении лесного пожара задействованы 4 единицы техники и 8 человек.

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