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В Костанайской области молния стала причиной лесного пожара

13.08.2020, 21:33 5887
В Костанайской области молния стала причиной лесного пожара
Костанай. 13 августа. Kazakhstan Today - Работникам Михайловского учреждения лесного хозяйства и ТОО "Тогызбай-Агро" удалось локализовать природный пожар в Сазымбаевском лесничестве Костанайской области, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Алау", 12 августа, 15.32, в Карабалыкском районе, в 25 километрах от села Тогызбай, на территории КГУ "Михайловское учреждение лесного хозяйства" произошло загорание травы и лесных околков (осина, береза) на площади в 3 гектара.
 
Лесной пожар локализован, принимаются меры по полной его ликвидации. Всего в тушении лесного пожара задействованы 4 единицы техники и 8 человек.
 
24 июля удар молнии стал причиной повреждения корпуса самолета Qazaq air, обнаруженного после выполнения авиарейса Усть-Каменогорск - Нур-Султан.
 
В начале июля удар молнии получил самолет компании FlyArystan в павлодарском аэропорту.
 

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