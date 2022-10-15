В Костанайской области расследуют гибель шестилетних братьев

Рудный. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Шестилетние братья погибли при невыясненных обстоятельствах в Костанайской области. Причина смерти выясняется.
По информации пресс-секретаря областного управления здравоохранения Костанайской области Ксении Жилкибаевой, двое братьев поступили в рудненскую больницу по линии скорой помощи 12 октября около 8 часов, сообщает Alau.kz.
При поступлении у детей 2016 года рождения были жалобы на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость, эмоциональную нестабильность. Размещены в отделение. Проведена инфузионная терапия. Выписаны с улучшением по настоянию мамы. При выписке дети находились в удовлетворительном состоянии, играли. Выписаны утром. Смерть наступила в тот же день спустя 12 часов после выписки. Мертвыми детей обнаружила мама. Прибывшая на место вызова бригада скорой в 21.20 констатировала биологическую смерть у обоих детей", - сообщила Ксения Жилкибаева.