В КТЖ уточнили, какие поезда задерживаются из-за схода вагонов в Шымкенте

Шымкент. 24 октября. Kazakhstan Today - В пресс-службе АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы" проинформировали о задержке пассажирских и грузовых поездов в связи со сходом вагонов на железнодорожной станции в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы КТЖ, имеются задержки грузовых поездов и следующих пассажирских поездов по состоянию на 09.00:

- по станции Шымкент - поезд №34 Актобе - Алматы, поезд №76 Кызылорда - Петропавловск (частный перевозчик), поезд №56 Кызылорда - Кокшетау (частный перевозчик);

- по станции Кызылсай - поезд №23 Алматы-Актобе;

- по станции Манкент - поезд №11 Алматы - Шымкент.

По данным пресс-службы, 24 октября 2020 года в 01.35 по станции Шымкент произошел сход 14 вагонов вследствие ухода с подъездного пути АО "Кедентранссервис" 21 вагонов, груженных порожними контейнерами. Габарита для пропуска поездов по направлению станции Тараз не имеется.

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