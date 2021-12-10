В Мангистауской области на трассе из-за сильного ветра опрокинулись два автомобиля

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АКТАУ. 9 ДЕКАБРЯ - ДТП произошло 8 декабря. В 23.10 на номер 102 поступил вызов о том, что на трассе Шетпе - Сай-Отес опрокинулись два автомобиля марки "Газель", передает KAZAKHSTAN TODAY.
На место выехала рота патрульной полиции. Пострадавших нет. Полицейские помогли поднять автомобили трактором, сообщает "Лада".
Полицейские просят водителей без особой надобности не садиться за руль.
Напомним, 8 декабря, с 96-го по 101-й километры трассы Жетыбай - Шетпе образовалась большая помеха движению из-за пыльной бури.
Уже второй день на территории области пыльная буря и сильный ветер. Спасатели дали несколько рекомендаций о том, как вести себя во время бури.