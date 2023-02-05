04.02.2023, 19:15 11226
В нескольких населенных пунктах Жамбылской области подтопило придворовые территории Дополнено
Фото: МЧС РК
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Тараз. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате таяния снега в нескольких населенных пунктах Жамбылской области подтопило придворовые территории жилых домов и улиц. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В нескольких населенных пунктах района имени Т. Рыскулова, а также в Меркенском и Шуском районах из-за несвоевременно вывозимого снега с придворовых территорий произошло образование талых вод на придворовых территориях, кроме того талая и дождевая вода прошла по ряду улиц указанных районов. По району имени Т. Рыскулова ситуация стабильная. Ведутся работы по откачке и отводу талых вод. Работают почти 60 человек, 6 единиц техники и 4 мотопомпы. Аналогичная ситуация в Шуском районе, где работают также представители МИО и ДЧС области. В Сарысуском районе ведется работа по откачке воды с одной дворовой территории. Проводимые работы находятся на постоянном контроле", - проинформировали в МЧС.
Подразделения МИО и ДЧС Жамбылской области своевременно участвуют в работах по откачке воды. После завершения работ в ряде населенных пунктов района имени Т. Рыскулова силы и средства направлены в село Жаксылык для несения дежурства и проведения необходимых работ.
Как напомнили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, на территории области действует штормовое предупреждение.
В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 4 по 10 февраля 2023 года в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", - говорится в сообщении Казгидромета.
Дополнено. 04.02.2023. 19.56
В связи с повышением температуры до +3 градусов происходит резкое таяние снега в населенных пунктах Алматинской и Жамбылской областей. Скопление воды происходит из-за отсутствия арычной сети, водоотводных каналов, ливневой канализации и водопропускных труб. На местах задействованы силы и средства МИО, подразделения МЧС", - проинформировали в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области утром 2 февраля произошло подтопление населенных пунктов в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах.
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04.02.2023, 17:02 16681
В результате пожара в многоэтажке в Таразе эвакуировано 20 человек, спасено трое детей
Госпитализированы два человека
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Тараз. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате пожара в одной из многоэтажек Тараза эвакуировано 20 человек, спасено трое детей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.
Как сообщили в ДЧС Жамбылской области, 4 февраля 2023 года в 10.10 поступило сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома.
Пожар был ликвидирован в 10.34. Силами огнеборцев спасено 5 человек, из них 3 детей, эвакуировано 20 человек, в том числе 8 детей.
С ожогами госпитализированы хозяин квартиры 1981 года рождения и его супруга 1987 года рождения.
04.02.2023, 12:51 23121
Пассажирский поезд сообщением Петропавловск - Алматы загорелся в пути
Фото: КТЖ
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Караганда. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из вагонов поезда сообщением Петропавловск - Алматы произошел пожар. Поезд остановили в Карагандинской области.
3 февраля 2023 года в 21.57 на участке Аршалы - Анар Карагандинской области остановлено движение поезда № 105/106 Петропавловск - Алматы из-за возгорания в техническом вагоне, расположенном в конце состава. В поезде находилось 235 пассажиров, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".
Отмечается, что для пересадки пассажиров и отправки до станции Алматы из Астаны отправлен разовый поезд в составе семи купейных и одного плацкартного вагонов.
Специально созданная комиссия АО "НК "КТЖ" уже приступила к расследованию причин произошедшего.
Пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости проезда в установленном порядке согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом", - уточнили в компании.
Напомним, в сентябре прошлого года из-за возгорания в техническом вагоне на перегоне Мырза - Шокай участка Караганды - Астана был остановлен поезд сообщением Алматы - Петропавловск.
Также в октябре прошлого года в пассажирском поезде Кызылорда - Семей произошел пожар.
04.02.2023, 09:21 29666
Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в здании судов Жетысуской области
Фото: Polisia.kz
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Талдыкорган. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 3 февраля на электронные адреса судов области Жетісу поступили сообщения о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, специальные группы, в состав которых вошли саперы со служебно-розыскными собаками, осмотрели все здания судов, расположенных в области. В ходе проверки каких-либо взрывных устройств не обнаружено.
С учетом того, что в сообщении отмечен соседний регион, собранные материалы направлены в департамент полиции Алматинской области, которым по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в сообщении.
Напомним, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП либо исправительных работ в том же размере, а также либо ограничения, либо лишения свободы на срок до 5 лет.
03.02.2023, 08:38 59866
В Туркестанской области из-за паводков эвакуировали более 200 человек Дополнено
Фото: МЧС РК
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Туркестан. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области продолжают ликвидировать последствия паводков. Из подтопленных домов в населенных пунктах региона эвакуировано более 200 человек.
Ведутся работы по отводу вод в четырех населенных пунктах: Шаян и Шакпак в Байдибекском районе, Шага в Сауранском районе и город Арысь. В селе Карнак города Кентау, Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах всего подтоплено 21 улица и 235 дворовых территорий, также в Ордабасинском районе - одна территория школы", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Проведены работы по укладке мешкотары в количестве 13 тысяч единиц. Всего в ликвидации ЧС задействовано более 430 человек и почти 70 единиц техники.
Силами ДЧС с подтопленных дворовых территорий в селе Карнак, Сауранском, Байдибекском районах эвакуировано 204 человека. Также эвакуировано более 200 голов скота.
Для эвакуации и временного размещения населения местными исполнительными органами подготовлены 4 эвакуационных пункта в Сауранском районе. Функционирует республиканский и областной оперативный штаб. Работают телефоны горячей линии: в Астане - 87172533284; в Туркестанской области - 87253357881", - проинформировали в МЧС.
Кроме того, произошел перелив через дорожное полотно на 23 участках из 11 автомобильных дорог областного значения. В связи с чем перекрыта автодорога областного значения Коксаят - Аксу - Саян - Мынбулак - М-32, 118-136 и 117-179 километры.
Для ликвидации ЧС в Туркестанскую область дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС города Шымкента. Для проведения аэровизуального облета и оценки сложившейся обстановки задействован вертолет Казавиаспаса.
По данным РГП "Казгидромет", 3 февраля на большей территории области ожидаются осадки (дождь, снег), а также повышение температурного фона, интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.
Дополнено 03.02.2022, 10.50
"Совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал... Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные", - проинформировали в МЧС РК.
Напомним, подтопление населенных пунктов в Туркестанской области произошло утром 2 февраля в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах.
Дополнено, 03.02.23, 15.03
Ситуацию с подтоплениями в Туркестанской области прокомментировал прибывший на место ЧС министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.
Ситуация, которая вчера сложилась в Туркестанской области, прогнозировалась. Мы неоднократно докладывали на заседании штаба, что, с учетом выпадения обильных осадков, есть риски (подтопления, Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Все наши прогнозы оправдались", - отметил Ильин.
По его словам, благодаря своевременной работе акиматов и подразделений ЧС, риски были минимизированы. Большая часть подтоплений уже ликвидирована.
Он также рассказал, что спасатели посетят часть затопленных домов, после чего будет решаться вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации и выделении денежных средств на их восстановление.
Сил и средств в настоящее время достаточно. После ликвидации ЧС мы еще раз совершим аэровизуальный осмотр территории, прилегающей к реке Арысь, будем отслеживать уровень воды", - резюмировал министр.
02.02.2023, 12:56 84346
В результате столкновении двух автобусов в Алматы пострадали шесть человек
Факт ДТП принят в производство сотрудниками полиции
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 2 февраля в 08.30 на проспекте Аль-Фараби, западнее улицы Жарокова, произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате которого, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщает Polisia.kz.
Как следует из информации дежурной части местной полицейской службы, водитель автобуса Yutong 31-го маршрута, следуя по проспекту в западном направлении, предварительно, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом SAZ 116-го маршрута, что стоял на остановочном комплексе", - проинформировали в полиции.
По предварительным данным, шесть человек получили телесные повреждения. Факт ДТП принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района.
Дополнено 02.02.2023, 12.30
Также в Павлодаре автобус сбил 10-летнего ребенка, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
01.02.2023 года в 16.20 возле остановки "Садоводство "Весна", напротив поселка Железнодорожный, 53-летний водитель маршрутного автобуса № 40 совершил наезд на 10-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что в результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу.
Ранее в Шымкенте автобус сбил ребенка на пешеходном переходе.
Также в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, водитель одного из них скончался на месте происшествия. После смертельной аварии с участием двух автобусов госпитализировали 18 человек, из них четверо находились в тяжелом состоянии.
Кроме того, в прошлом году 8 ноября в Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы. По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора.
Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротранс". Позже стало известно, что один из водителей автобусов, попавших в аварию в Алматы, арестован на два месяца.
02.02.2023, 11:18 87106
Дворы и улицы подтопило в Туркестанской области Дополнено
Ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод
Фото: МЧС РК
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Туркестан. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане, Кентау и нескольких районах Туркестанской области подтопило дворы и улицы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуация Республики Казахстан.
2 февраля с 08.00 в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды с последующим переливом воды вниз по склону, в результате в городах Кентау и Туркестан и в районах Байдибекский, Ордабасинский и Сауранский произошло подтопление дворовых территорий и улиц", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в целях недопущения подтопления домов силами ДЧС и МИО ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод.
Задействованы более 50 спасателей, 10 единиц техники и 20 мотопомп", - добавили в ведомстве.
Дополнено 02.02.2023, 21.09
В Байдибекском районе Мынбулакского сельского округа одна из главных улиц буквально за сутки превратилась в настоящую реку. Под водой оказались дворы населенного пункта. В этом же сельском округе под водой оказался автомобиль с сидящими на его крыше людьми.
В Туркестанскую область вылетит глава МЧС Юрий Ильин. В регионе организован республиканский оперативный штаб МЧС РК. Всего на откачке и сбросе воды задействовано более 300 человек, более 50 единиц техники, 25 мотопомп, сообщила пресс-служба ведомства.
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел экстренное совещание штаба в департаменте по чрезвычайным ситуациям с целью дифференциации ситуации в Сауранском районе и других районах и городах, связанной с паводками. В совещании приняли участие руководство ДЧС и департамента полиции, руководители управлений.
Как сообщает МЧС РК, для помощи в ликвидации последствий подтоплений и проведении аварийно-спасательных работ в Туркестанскую область на помощь прибывают силы и средства службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента.
Работают телефоны горячей линии:
В Астане - 8 717 253 32 84;
В Туркестанской области - 8 725 335 78 81.
Ранее в МЧС заявили, что большинство областей Казахстана не готово к паводковому сезону.
01.02.2023, 15:37 114016
В Актау мебель выбросили на голову мужчине: пострадавшего прооперировали
Позвоночник был полностью заменен имплантатом
Фото: Depositphotos
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Актау. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау приехавшие столичные специалисты Национального центра нейрохирургии провели операцию пациенту с переломом шейного отдела позвоночника и повреждением спинного мозга, сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.
В медучреждении сообщили, что пострадавшего 39-летнего мужчину прооперировали, информирует lada.kz.
Позвоночник был полностью заменен имплантатом. Костные структуры позвоночника, сдавливающие спинной мозг, были удалены, тем самым освободили спинной мозг. Состояние после операции стабильно тяжелое. Сейчас пациент в реанимации", - заявил заведующий отделением нейрохирургии областной больницы Думан Мырзабеков.
Медики сообщили, что в ближайшее время планируется перевести пациента в отделение.
Напомним, в начале прошлой недели в 11-м микрорайоне из дома № 41 на прохожего сбросили мебель. В результате несчастного случая мужчина получил серьезные травмы. Его полностью парализовало. Правоохранители завели уголовное дело и проводят расследование.
01.02.2023, 09:30 110461
В Павлодаре водитель трактора-погрузчика снегом потушил горящий автомобиль
Фото: скриншот из видео Instagram/tipavlo.dar
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Павлодар. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре водитель трактора-погрузчика набрал в ковш снега и потушил горящий на парковке автомобиль.
31 января по улице Торайгырова на парковке загорелся автомобиль.
На месте возгорания автомобиля на парковке поблизости работал тракторист ТОО "Горкомхоз", набрав в ковш снега, произвел тушение подручными средствами, тем самым предотвратил распространение пожара в салон автомобиля", - проинформировали в областном ДЧС.
В ДЧС сообщили, что водителя погрузчика 1970 года рождения зовут Едыге Жумабеков.
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