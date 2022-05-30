В Нур-Султане двое детей утонули в реке Есиль.

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29 мая в 12.50 на пульт "112" поступило сообщение о том, что на реке Есиль в районе моста по улице Бейсекова утонули двое детей. По прибытии подразделений оперативно-спасательного отряда произведен визуальный осмотр вещей, оставленных на пляже у входа в воду, и начаты поисковые работы. Водолазным отрядом незамедлительно произведено обследование дна реки, где из воды было извлечено тело одного несовершеннолетнего ребенка мужского пола, затем спустя несколько минут найдено тело второго мальчика", - информирует телеканал КТК со ссылкой на ДЧС столицы.
Как сообщили в ДЧС, личности детей устанавливаются департаментом полиции. Также отмечается, что ранее на территории данной реки был установлен информационный стенд, а также знаки о запрете купания на данном участке.