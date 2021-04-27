В Нур-Султане малыш лишился пальца, катаясь с горки

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане трехлетнему малышу оторвало палец на дырявой детской горке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Сети появилось видео, в котором сообщается, что в Нур-Султане, в районе Лесозавода, трёхлетний малыш лишился пальца, катаясь на дырявой горке.

Палец попал в железную щель, которая сработала как нож", - говорится в сообщении Telegram-канала JexeNews .





В столичном управлении общественного здравоохранения подтвердили факт несчастного случая.

Со слов матери, травма уличная, во время катания на горке прищемил палец. Произошла ампутация второго пальца концевой фаланги на левой руке. На уровне травматологического пункта выполнена первично-хирургическая обработка раны, сформирована культя, наложен гипс. Ребенок отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении УОЗ Нур-Султана.

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