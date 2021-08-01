В Нур-Султане нашли пропавших несколько дней назад детей

НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ - Около 02.00 по улице Тархана сотрудник полиции Нуржангани Буркит заметил двоих детей, которые ранее были объявлены как без вести пропавшие. Полицейские доставили детей в управление полиции района Байконыр, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее мать мальчиков неоднократно привлекалась к административной ответственности за допущение нахождения детей ночью без сопровождения взрослых. Семья взята на контроль. В настоящее время с детьми все в порядке, находятся дома", - сообщили в департаменте полиции столицы.

Напомним , 28 июля с заявление о пропаже детей в полицию обратилась жительница столицы. Мальчики 11 и 9 лет ушли со двора дома, расположенного в Севастопольском переулке, в неизвестном направлении.

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