Система Orphus

В Нур-Султане нашли пропавших несколько дней назад детей

31.07.2021 17011
НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ - Около 02.00 по улице Тархана сотрудник полиции Нуржангани Буркит заметил двоих детей, которые ранее были объявлены как без вести пропавшие. Полицейские доставили детей в управление полиции района Байконыр, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ранее мать мальчиков неоднократно привлекалась к административной ответственности за допущение нахождения детей ночью без сопровождения взрослых. Семья взята на контроль. В настоящее время с детьми все в порядке, находятся дома", - сообщили в департаменте полиции столицы. 

 
Напомним, 28 июля с заявление о пропаже детей в полицию обратилась жительница столицы. Мальчики 11 и 9 лет ушли со двора дома, расположенного в Севастопольском переулке, в неизвестном направлении. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая