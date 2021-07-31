В Нур-Султане ищут двух пропавших несколько дней назад мальчиков

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - С заявление о пропаже детей 28 июля в полицию обратилась жительница столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мальчики 11 и 9 лет ушли со двора дома, расположенного в Севастопольском переулке, в неизвестном направлении.

До настоящего времени их местонахождение неизвестно. Мать обратилась в полицию на следующий день после исчезновения детей", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Полицейские совместно с волонтерами проводят обходы домов, подъездов, подвалов, чердаков, дворов, магазинов и канализационных колодцев в районе исчезновения.

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