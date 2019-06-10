Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане пьяный мужчина после ссоры с женой поджег квартиру, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, 8 июня, около 14.00, в полицию поступило сообщение о том, что по адресу Бейбітшілік, 1 из квартиры, расположенной на втором этаже, идет задымление. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и службы экстренного реагирования. Сотрудниками службы противопожарной службы пожар был локализован и потушен. Жертв и пострадавших нет. В целях обеспечения безопасности эвакуировано 15 жильцов, в том числе четверо детей.

"Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что после семейного конфликта с супругой, 46-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, поджег квартиру, где проживали. Начато досудебное расследование по статье 202 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РК. Мужчина задержан и доставлен в управление полиции. В рамках расследование проводятся следственные мероприятия. Выясняются обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве.

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