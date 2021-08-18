НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - В Нур-Султане водитель автомобиля Toyota насмерть сбил пешехода, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, 16 августа, в 22.21, 19-летний водитель, управляя автомашиной марки "TOYOTA CAMRY", следуя по проспекту Республики со стороны улицы Кенесары, допустил наезд на 51-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортных средств в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело.





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