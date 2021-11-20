В одном из сел Туркестанской области в канализации нашли мертвого младенца

ТУРКЕСТАН. 19 НОЯБРЯ - 16 ноября в полицию поступил сообщение о найденном в канализации теле новорожденного, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Младенца нашли в Сайрамском районе селе Аксукент, сообщает otyrar.kz

Полицейские нашли роженицу. Ею оказалась местная жительница. Молодая женщина призналась, что накануне с ней произошло нечто странное - из нее "что-то выпало", когда она ходила в туалет. Она также сообщила, что даже не подозревала о своей беременности.

Оказалось, что у подозреваемой диагностировано психическое заболевание, она состоит на учете и периодически получает лечение. В ходе расследования полицейские узнали, что у нее есть парень, который, несмотря на ее заболевание, хочет оформить с ней официальные отношения.

Установлено также, что младенец родился преждевременно и был уже мертворожденным. Тем не менее в полиции возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Проводятся необходимые следственные действия.