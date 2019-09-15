В одной из гостиниц Туркестана произошел пожар

Туркестан. 14 сентября. Kazakhstan Today - В Туркестане произошел пожар в гостинице "Яссы", передает Kazakhstan Today.

"14 сентября, в 11.04, на пульт 101 Туркестана поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании гостиницы "Яссы" по улице Саттарханова. Произошло загорание крыши с последующим взрывом газового бытового баллона на втором этаже здания без дальнейшего разрушения. Силами пожарных подразделений из гостиницы эвакуировано 10 человек", - сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Пожар удалось локализовать уже в 11.34 и ликвидировать в 11.52. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, сообщает Otyrar.kz.

Причина пожара устанавливается. В тушении пожара были задействованы 25 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области. Сотрудниками полиции в количестве 8 человек произведено оцепление территории гостиницы.

Стоит отметить, что на этой неделе в Туркестане произошло возгорание в гостинице "Роял-гранд" . Пожар произошел вечером 10 сентября. В ходе проведения спасательных работ эвакуировано в общей сложности 50 человек.

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