В озере Сайран нашли тело пропавшего мужчины

АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - В Алматы спасатели нашли тело пропавшего накануне мужчины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, тело пропавшего 31 мая в озере Сайран мужчины обнаружено. В настоящее время устанавливается личность погибшего.





Ранее сообщалось, что в Алматы в озере Сайран со вчерашнего дня ведутся поиски пропавшего мужчины 25-30 лет. Со слов очевидцев, во время распития алкогольных напитков, мужчина вошел в озеро, а обратно не вышел.

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