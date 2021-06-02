Система Orphus

В озере Сайран нашли тело пропавшего мужчины

01.06.2021 5428
В озере Сайран нашли тело пропавшего мужчины
АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - В Алматы спасатели нашли тело пропавшего накануне мужчины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, тело пропавшего 31 мая в озере Сайран мужчины обнаружено. В настоящее время устанавливается личность погибшего.

Ранее сообщалось, что в Алматы в озере Сайран со вчерашнего дня ведутся поиски пропавшего мужчины 25-30 лет. Со слов очевидцев, во время распития алкогольных напитков, мужчина вошел в озеро, а обратно не вышел.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая