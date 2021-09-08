В Павлодаре молодой человек кидался на прохожих с ножом

Фото: кадр с видео
Происходящее во дворе дома по Камзина сняли прохожие, видео разместили в местных пабликах, сообщает Павлодар-онлайн.
7 сентября, в 11.10, в полицию поступило сообщение о том, что в городе Павлодаре по улице Камзина, 158 бегает мужчина с ножом в руках и кидается на прохожих", - сообщили в департаменте полиции.
Патрульные заметили мужчину возле соседнего дома, на просьбы полицейских остановиться он отреагировал агрессивно, кричал, нецензурно выражался, размахивал ножом. Несколько полицейских с дубинками смогли обезвредить его и изъять нож.
Оказалось, что павлодарец, 2001 года рождения, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, его доставили в ОПНД. От действий мужчины никто не пострадал.
Как сообщалось ранее, неизвестный с ножом напал на женщину в Костанае.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства