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В Павлодаре насмерть сбили пешехода

30.09.2019, 11:15 16525
Павлодар. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Павлодаре насмерть сбили пешехода, передает Kazakhstan Today.
 
"57-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода 1973 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
 
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте.
 
По информации полиции, проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы. Автомашина водворена на штрафную стоянку.
 
 

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