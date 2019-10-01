Павлодар. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Павлодаре насмерть сбили пешехода, передает Kazakhstan Today.

"57-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода 1973 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте.

По информации полиции, проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы. Автомашина водворена на штрафную стоянку.

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