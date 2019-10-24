В Павлодаре при взрыве автоцистерны обрушилась кровля здания, погиб мужчина

Установлено, что в результате взрыва произошло обрушение кровли, а также возгорание автоцистерны на площади 8 квадратных метров. Спасатели незамедлительно приступили к разбору конструкций и тушению пожара. Из-под завалов извлекли пострадавшего и тело мужчины", - сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК.
Причина пожара устанавливается. В 18.27 пожар был ликвидирован. Продолжаются работы по разбору завалов. Предварительная площадь обрушения составляет 250 квадратных метров.
В ликвидации задействованы 30 человек личного состава и 7 единиц техники ДЧС Павлодарской области. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории бокса, уточнили в КЧС.
Напомним, в Туркестане из-за взрыва газового баллона произошел пожар в гостинице. При тушении пострадали 4 сотрудника противопожарной службы.
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