В Павлодарской области в ДТП погиб 38-летний пассажир

7 июня в 06.30 на 12-м километре трассы Омск - Майкапчагай вблизи села Аккулы 21-летний водитель автомашины Nissan Maxima, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание, сообщает Polisia.kz.
В результате ДТП 38-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Водитель и 29-летний пассажир с различными травмами госпитализированы в больницу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.