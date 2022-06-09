В Павлодарской области в ДТП погиб 38-летний пассажир

Фото: портал Мой город

УРАЛЬСК. 8 ИЮНЯ - ДТП произошло 8 июня около 19:00. На улице Жангир хана между остановкой "Магазин "Жазира" и памятником Исатаю и Махамбету столкнулись автобус маршрута № 7 и автомобиль "Лада Калина", передает KAZAKHSTAN TODAY.

На месте происшествия погиб один человек, предположительно, водитель "Лады", сообщает портал " Мой город ".

В автобусе находились пассажиры. Есть ли пострадавшие среди них, пока неизвестно. На месте происшествия работают четыре бригады скорой медицинской помощи, а также полицейские.

Отметим, что в час-пик на автодороге, соединяющей Зачаганск и центр города, образовался огромный затор.

Другие подробности выясняются.