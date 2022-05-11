В Петропавловске из-за возгорания камыша пострадали частные дома

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 10 МАЯ - В Петропавловске вечером 9 мая в микрорайоне Копай вновь произошло возгорание камыша, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Огонь распространился на близко расположенные частные домовладения, сообщает Петропавловск.news.
По данным группы по связям с общественностью ДЧС СКО, с огнем боролись 31 человек личного состава и 12 единиц техники службы пожаротушения и местных исполнительных органов.
С мест ликвидации эвакуировано 3 газовых баллона. Тушение осложнялось узостью подъездных путей и большой плотностью застройки частного сектора.
Пожар ликвидирован в 19.27. Жертв и пострадавших нет. Спасено 4 жилых дома. Огнем уничтожены 2 жилых дома и 3 хозпостройки, повреждена кровля одного жилого дома. Площадь пожара строений 173 квадратных метра, камыша - 500 квадратных метров. Причину пожара устанавливают.
Ранее сообщалось, что в Костанае загорелись камыши вдоль реки Тобол, огонь перекинулся на жилые дома. В результате пожара огнем уничтожено 11 жилых домов, 6 хозяйственных построек и 4 автомобиля, а также частично пострадали 2 жилых дома.