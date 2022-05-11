В Петропавловске из-за возгорания камыша пострадали частные дома

АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из колледжей Алматы поступило накануне около 18.00, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К учебному заведению прибыли экстренные службы города. Занятий в выходные дни не было. Кроме нескольких человек из администрации и службы охраны в здании никого не было, сообщает городской департамент полиции в своем Telegram-канале.

Инспекторы патрульной полиции оцепили здание. Саперы и кинолог со специально обученной собакой взрывное устройство не обнаружили.

На полный осмотр ушло несколько часов. В полиции данный факт зарегистрирован. Ведутся поиски анонима.