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В Костанае загорелись камыши вдоль реки Тобол, огонь перекинулся на жилые дома

10.05.2022, 09:33 18976
В Костанае загорелись камыши вдоль реки Тобол, огонь перекинулся на жилые дома
Фото: ДЧС Костанайской области
КОСТАНАЙ. 10 МАЯ - В Костанае загорелись камыши вдоль реки Тобол, огонь перекинулся на жилые дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

9 мая в 17.23 на окраине города Костаная произошло загорание камышитовой растительности вдоль реки Тобол с мгновенным переходом огня. В результате порывистого ветра огонь перешел на близрасположенные жилые дома и надворные постройки частного сектора по улице Набережная (98, 99)", - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. 

 
По данным ДЧС, тушение пожара затруднялось из-за порывистого ветра и сильного задымления, а также смежно расположенных жилых домов и надворных построек друг к другу. 

Жертв и пострадавших нет, проведена эвакуация населения по улице Набережная в количестве 20 человек (из них 5 детей)", - уточнили в пресс-службе.

 
В тушении пожара задействовано 10 единиц техники и 60 человек личного состава ДЧС, организован подвоз воды коммунальными службами города Костаная (6 единиц техники и 6 человек). 
 
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По информации ДЧС, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Пожар был локализован в 20.15 и ликвидирован в 21.24. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
 
В результате пожара огнем уничтожено 11 жилых домов, 6 хозяйственных построек и 4 автомобиля, а также частично пострадали 2 жилых дома. 
 
 

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Полицейские Алматы ищут анонима, "заминировавшего" колледж

11.05.2022, 19:46 3181
АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из колледжей Алматы поступило накануне около 18.00, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
К учебному заведению прибыли экстренные службы города. Занятий в выходные дни не было. Кроме нескольких человек из администрации и службы охраны в здании никого не было, сообщает городской департамент полиции в своем Telegram-канале.
 
Инспекторы патрульной полиции оцепили здание. Саперы и кинолог со специально обученной собакой взрывное устройство не обнаружили.
 
На полный осмотр ушло несколько часов. В полиции данный факт зарегистрирован. Ведутся поиски анонима.
 

В Костанайской области нашли тело сотрудника городской прокуратуры

11.05.2022, 18:27 3066
В Костанайской области нашли тело сотрудника городской прокуратуры
Фото: Depositphotos
КОСТАНАЙ. 11 МАЯ - 5 мая около 11.30 в лесополосе на территории Костанайского района на дереве в подвешенном состоянии обнаружено тело старшего прокурора отдела по защите общественных интересов Костанайской городской прокуратуры Дархана Бисахалова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Факт суицида Дархана Бисахалова, 08.08.1994 года рождения, зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, расследованием занимается отдел полиции Костанайского района. Причины произошедшего выясняются, сообщает "КН".
 
Дархан Бисахалов трудовую деятельность начал с должности прокурора Денисовской районной прокуратуры. Стаж работы в органах прокуратуры - 4 года. У сотрудника осталась супруга и малолетняя дочь.
 

Улицы Алматы затопило после ливня

11.05.2022, 16:09 5876
АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Днем в Алматы начался сильный дождь. В результате ливня оказались затопленными улицы и дворы города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сильные осадки в городе Алматы начались 11 мая 2022 года с 14.40. 
 
Как сообщили в департаменте по ЧС Алматы, по состоянию на 15.00 по городу Алматы на линию "112" и службу спасения "109" поступило 2 сообщения о затоплениях дворов на проспекте Райымбека, 234, двора и подвала по адресу: улица Айтиева, дома 8, 6, в Алмалинском районе. На место направлены соответствующие службы.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", сегодня ночью также временами ожидается сильный дождь, выпадение осадков прогнозируется с перерывами в течение трех ближайших суток.

 

После поступившего штормового предупреждения о сильных осадках приведены в готовность подрядные организации районных акиматов для своевременного привлечения их на ликвидацию затоплений, приготовлены инертные материалы. Казселезащитой усилен контроль на наблюдательных постах", - проинформировали в департаменте по ЧС города Алматы.

 
По данным акимата города, в целях предупреждения и ликвидации подтоплений организовано дежурство подрядных организаций. Для производства работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады общей численностью 609 человек, 252 единицы спецтехники и 24 мотопомпы. Заготовлено 2050 мешков с песком.


 

Вода льется с потолка: в ЗКО из-за дождей затопило сельскую школу

11.05.2022, 15:01 7166
Вода льется с потолка: в ЗКО из-за дождей затопило сельскую школу
Фото: кадр из видео instagram/zhaloby_uralsk_official
УРАЛЬСК. 11 МАЯ - В селе Тайпак Западно-Казахстанской области в результате сильных ливней затопило сельскую школу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео затопленной школы опубликовал Instagram-паблик zhaloby_uralsk_official.
 

Затопленными оказались практически все классы, коридоры, спортзал и фойе", - сообщает портал "Мой ГОРОД"

 
По словам автора ролика, после проливных дождей вода в буквальном смысле льется с потолка, а техперсонал просто не успевает протирать полы и стены.
 

Выяснилось, что здание средней школы нуждается в капитальном ремонте. Из ответа управления образования ЗКО следует, что сейчас заключен договор между районным отделом образования и компанией ТОО "Таскала Транс Газ" о проведении строительно-монтажных работ. Капитальный ремонт обещают начать уже в этом месяце", - пишет сайт. 


 
Ранее сообщалось, что с улиц Атырау за сутки выкачали 40 тысяч кубов воды. Подтопления жилых домов и улиц произошли из-за сильных дождей. За два дня в городе выпала месячная норма осадков.
 

В Нур-Султане мужчина спас трехлетнюю девочку от падения из окна

11.05.2022, 13:38 9796
В Нур-Султане мужчина спас трехлетнюю девочку от падения из окна
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Житель Нур-Султана спас трехлетнего ребенка от падения из окна восьмого этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение в службу спасения поступило 11 мая в 10.21. На место вызова выехали 7 спасателей и 2 единицы техники. Однако к моменту прибытия выяснилось, что ребенка, висящего на карнизе балкона 8-го этажа, спас мужчина, проживающий этажом ниже.
 

Девочка 2019 года рождения находилась дома с родителями, в ту самую секунду рядом с ребенком никого не оказалось. К счастью, наш герой Шонтакбаев Сабит, проживающий на 7-м этаже, увидев висящего плачущего ребенка, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, предпринял действия по спасению и в считанные секунды поймал девочку, тем самым спас ей жизнь", - сообщили в столичном ДЧС.

 
За проявленную смелость, мужество и героизм мужчина будет представлен к награде.
 
В ДЧС обратились к родителям малолетних детей с просьбой не оставлять их без присмотра и держать окна закрытыми.

 

В Шымкенте избили сотрудника ДЭР

11.05.2022, 13:07 10631
ШЫМКЕНТ. 11 МАЯ - В Шымкенте избили сотрудника департамента экономических расследований, сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

8 мая 2022 года управлением внутренних дел Аль-Фарабийского района Шымкента начато досудебное расследование по факту получения телесных повреждений сотрудником департамента экономических расследований по городу Шымкенту", - сообщили в ведомстве. 

 
Подчеркивается, что по данному факту департаментом собственной безопасности АФМ начато служебное расследование. 
 

На период его проведения руководитель департамента экономических расследований по городу Шымкенту временно отстранен от занимаемой должности", - добавили в пресс-службе АФМ РК.

 

В Усть-Каменогорске девушка пыталась спрыгнуть с моста

11.05.2022, 10:16 11831
Фото: ДП ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 МАЯ - В Усть-Каменогорске спасли девушку 1998 года рождения, которая хотела совершить суицид, спрыгнув с моста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Очевидцы сообщили в полицию и спасателям о том, что заметили в районе Иртышского моста девушку, которая стояла на краю и пыталась спрыгнуть в реку.
 

Прибыв на место происшествия, сотрудники двух служб начали вести диалог с девушкой 1998 года рождения, одновременно спасатели протянули с помощью веревок страховку и вызвали по рации лодку. В какой-то момент стоящая на мосту отвлеклась, спасатели и полицейские быстро среагировали, схватили девушку и вытащили ее из зоны опасности, передав сотрудникам скорой помощи", - рассказали в пресс-службе департамента полиции ВКО.

 
Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.
 

С улиц Атырау за сутки выкачали 40 тысяч кубов воды

10.05.2022, 19:55 28026
Фото: портал Мой город
АТЫРАУ. 10 МАЯ - По информации группы по связям с общественностью ДЧС Атырауской области, 9 и 10 мая в результате ливневых дождей на территории города произошло скопление воды в частных жилых домах и на центральных улицах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За два дня осадков выпало больше месячной нормы, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Ливневые дожди, начавшиеся с утра 9 мая, прекратились 10 мая в 10.30. За сутки мобилизовано 54 единицы вакуумной техники, 78 человек, вывезено 40 тысяч кубов воды. 
 
Ночью произошло подтопление в двух домах. Созданный при акимате штаб продолжает работу совместно с управлением по чрезвычайным ситуациям Атырау. Жителям угрозы нет.
 
Ранее сообщалось, что в Атырау из-за сильных дождей подтопило частные дома.
 

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