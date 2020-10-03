В Петропавловске мужчина чуть не задохнулся в лифте во время пожара в многоэтажке

Петропавловск. 2 октября. Kazakhstan Today -2 октября, в 16.13, поступило телефонное сообщение о пожаре в квартире 9-этажного дома по адресу: улица Абая, 59, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций департамента по ЧС СКО, к месту вызова выехали подразделения пожарной части №3 и специализированной пожарной части Петропавловска. Как оказалось, на 6-м этаже горит двухкомнатная квартира, на верхних этажах подъезда наблюдалось сильное задымление.

Полицейские оцепили опасную зону. Пожарные по лестничному маршу эвакуировали 78 человек, из них 18 детей, одновременно проводилось тушение пожара. Спасены два человека. 47-летнего инвалида 2-й группы пожарные вынесли из квартиры. Он в тяжелом бессознательном состоянии, с 75% ожогов тела госпитализирован. 35-летний мужчина извлечен пожарными из лифта, заблокированного между 7-м и 8-м этажами при отключении электроэнергии. Он в госпитализации не нуждался.

В связи с задымленностью была угрозе его жизни, поэтому пришлось вскрыть ломами дверь лифта. В образовавшуюся щель пострадавшему был передан спасательный капюшон с обеспечением подачи сжатого воздуха, ему была оказана психологическая помощь. Вскоре пострадавший был выведен в безопасную зону, чувствовал себя хорошо, от госпитализации отказался. Использовать для эвакуации людей выдвижную автолестницу оказалось невозможным в связи с заставленностью двора многоэтажки автотранспортом", - рассказал заместитель начальника специализированной пожарной части №1 майор гражданской защиты Марат Нургалиев.

В 16.31 пожар был локализован, в 16.38 полностью ликвидирован. В ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники и 26 человек личного состава ГУ "СПиАСР ДЧС СКО".

В результате пожара уничтожена мебель, находящаяся в квартире, повреждена межкомнатная перегородка, наблюдается общее закопчение, площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - курение в постели. Окончательная причина и ущерб устанавливаются.

В Алматы 2 октября полицейский вынес из горящего дома пенсионера.

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