В Алматы полицейский вынес из горящего дома пенсионера

Алматы. 2 октября. Kazakhstan Today - Крупный пожар произошел 2 октября в начале третьего ночи. Огонь охватил частный дом по улице Лазарева и уничтожил машину, припаркованную во дворе дома, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в момент возгорания в доме находились люди. Соседи первыми забили тревогу.

Проснулись во время пожара. Полицейский стучал в ворота, нас будил всех. Он попытался стучать к соседям, окна им разбил. Мужчину вывел. Остальных, к сожалению, не получилось. Потому что дом был весь охвачен (огнём)", - рассказала местная жительница.

Как рассказал участковый инспектор управления полиции Ауэзовского района Бектемир Кауынбаев, он ехал в районное управление внутренних дел. Проезжая по улице Лазарева, увидел, что под крышей 79-го дома виднеется пламя.

В первую очередь я разбудил жильцов близлежащих домов и попросил их, сгруппировавшись, отойти на безопасное расстояние. Через соседский двор я попал во двор полыхавшего дома. Разбил окно дома, через него мне удалось вытащить дедушку. Я передал его сотрудникам скорой. Сам находился на месте до полной локализации очагов возгорания", - рассказал Бектемир Кауынбаев.

Установлено, что в момент пожара в доме находись 71-летний мужчина, его 33-летний пасынок и 15-летний внук. Подросток и мужчина погибли. Жизни пенсионера уже ничто не угрожает.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства