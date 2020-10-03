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В Алматы полицейский вынес из горящего дома пенсионера

02.10.2020 7831
Алматы. 2 октября. Kazakhstan Today - Крупный пожар произошел 2 октября в начале третьего ночи. Огонь охватил частный дом по улице Лазарева и уничтожил машину, припаркованную во дворе дома, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, в момент возгорания в доме находились люди. Соседи первыми забили тревогу. 
 

Проснулись во время пожара. Полицейский стучал в ворота, нас будил всех. Он попытался стучать к соседям, окна им разбил. Мужчину вывел. Остальных, к сожалению, не получилось. Потому что дом был весь охвачен (огнём)", - рассказала местная жительница. 

 
Как рассказал участковый инспектор управления полиции Ауэзовского района Бектемир Кауынбаев, он ехал в районное управление внутренних дел. Проезжая по улице Лазарева, увидел, что под крышей 79-го дома виднеется пламя. 
 

В первую очередь я разбудил жильцов близлежащих домов и попросил их, сгруппировавшись, отойти на безопасное расстояние. Через соседский двор я попал во двор полыхавшего дома. Разбил окно дома, через него мне удалось вытащить дедушку. Я передал его сотрудникам скорой. Сам находился на месте до полной локализации очагов возгорания", - рассказал Бектемир Кауынбаев. 

 
Установлено, что в момент пожара в доме находись 71-летний мужчина, его 33-летний пасынок и 15-летний внук. Подросток и мужчина погибли. Жизни пенсионера уже ничто не угрожает.
 

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