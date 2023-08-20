В Петропавловске на ТЭЦ-2 накренилась строящаяся труба

Фото: Instagram/sevkazenergo

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Петропавловск. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В СКО на Петропавловской ТЭЦ-2 выявили отклонение строящейся трубы от оси. Об этом сообщили в АО "Севказэнерго".





8 августа текущего года ответственными работниками АО "Севказэнерго", обеспечивающими надзор за качеством строительно-монтажных работ, выполняемых в ходе возведения новой дымовой трубы, было выявлено отклонение оси трубы от проектного положения. Подрядной организацией по строительству данного объекта является ТОО "КазтеплоСПЕЦСТРОЙ". Работы по возведению ствола трубы были незамедлительно приостановлены", - сообщили в пресс-службе предприятия.





По данным "Севказэнерго", в результате обследования объекта установлено, что в конической скользящей опалубке, при помощи которой ведется строительство ствола трубы, был обнаружен дефект, повлиявший на последующее отклонение от оси.





В настоящее время проектной организацией проводятся соответствующие расчеты для определения допустимой высоты ствола трубы, от которой возможно дальнейшее строительство. Вместе с тем ведется процесс демонтажа опалубки. После определения высотной отметки будут выполнены демонтажные работы. Далее с соблюдением всех норм и требований безопасности будет возведена новая опалубка и работы по строительству дымовой трубы будут возобновлены в кратчайшие сроки", - проинформировали в компании.





Instagram/sevkazenergo





Напомним, на предприятиях АО "Севказэнерго" в активной фазе ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 годы. На сегодняшний день завершено 13 из 23 запланированных мероприятий. Проведен капитальный и текущий ремонт объектов. До начала осенне-зимнего периода планируется завершить ремонт котлоагрегатов и турбогенераторов, а также выполнить наращивание дамб золоотвала, обследование и ремонт сооружений на территории ТЭЦ-2, ремонт вспомогательного оборудования.





Строительство дымовой трубы Петропавловской ТЭЦ-2 является одним из ключевых проектов. Запуск нового 180-метрового дымоотвода запланирован в следующем году.





Ранее сообщалось, что в Казахстане срываются сроки проводимых работ по подготовке к отопительному сезону. Премьер РК Алихан Смаилов поручил решить проблемные вопросы.





Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий оставила без тепла горожан в холодное время года.



