В Петропавловске пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома

Петропавловск. 22 сентября. Kazakhstan Today - В Петропавловске пожарные при ликвидации пожара в 5-этажном жилом доме эвакуировали 15 человек, из них 5 детей, спасено 3 человека, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ДЧС СКО, 22 сентября в 16.42 в центральный пункт приема сообщений ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО" поступило телефонное сообщение о задымлении в 5-этажном жилом доме по адресу улица Нурсултана Назарбаева, 349.

К месту вызова выехали подразделения специализированной пожарной части №2 и пожарной части №3 Петропавловска. По прибытии к месту ЧС в 16.47 было установлено, что на четвертом этаже в 2-комнатной квартире произошло короткое замыкание электропроводов в электрическом чайнике, с последующим его возгоранием.

Из подъезда было эвакуировано по лестничному маршу 15 жильцов дома (из них 5 детей), спасено 3 человека (в момент ЧС они спали).

В результате пожара уничтожен чайник, в кухне наблюдается сильное закопчение. Причина и ущерб устанавливаются.

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