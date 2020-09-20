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В Алматы горели частный дом и баня

19.09.2020 9613
В Алматы горели частный дом и баня
ДЧС г.Алматы
Алматы. 19 сентября. Kazakhstan Today - В Турксибском районе Алматы произошел пожар из-за курения, передает Kazakhstan Today.
 
18 сентября, в 14.24, пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в двух домах Турксибского района. 
 

По прибытии, через 6 минут, обстановка была следующая: горели хозпостройки и баня по улице Международная, 14/3, с переходом на кровлю и перекрытие жилого дома по улице Свирская,14-Б на общей площади 200 квадратных метров. Создалась угроза перехода огня на соседние дома", - сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

 
Из зоны горения пожарные эвакуировали два газовых баллона объемом 100 литров, тем самым предотвратив взрыв. 
 
Принятыми мерами удалось предотвратить распространение огня с кровли - внутрь горящего дома и защитить соседние строения. 
 
В ведомстве уточнили, что пожар был локализован за 15 минут с момента прибытия, ликвидирован в 15.19. 
 
В тушении пожара было задействовано 17 пожарных и 4 единицы техники. "Предварительная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности (курение)", - уточнили в ДЧС.
 
В этой связи ДЧС Алматы соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
 
1. Курите, только в специально оборудованных для курения местах.
 
2. Не курите лёжа в постели.
 
3. Не забудьте затушить сигарету после курения.
 
4. Не курите рядом с легковоспламеняющимися материалами.
 
5. Не бросайте незатушенные окурки с балконов верхних этажей, в мусоропроводы и урны.
 

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