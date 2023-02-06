05.02.2023, 12:14 40466

В пяти населенных пунктах на юге РК спасатели предотвратили подтопления   

Общая протяженность проведенных за ночь водоотводных каналов составила 18 тысяч метров
В пяти населенных пунктах на юге РК спасатели предотвратили подтопления
Фото: МЧС РК
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прошлой ночью 200 человек и 45 единиц техники из подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопления 5 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Проведена оперативная работа по отводу талой воды, которая стала пребывать с полей в результате резкого таяния снега. Продолжено устранение воды на ранее подтопленных дворовых территориях", - сообщили в пресс-службе.


Сообщается, что общая протяженность проведенных за ночь водоотводных каналов составила 18 тысяч метров, откачанной воды вблизи населенных пунктов - более 16 тысяч кубометров.


В Туркестанской области все подтопления ликвидированы. Продолжается работа 14 круглосуточных гидропостов на реках Сырдарья, Арыс и Боген", - добавили в МЧС.


Напомним, в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах. Эвакуированы более 200 человек. В регионе находится министр по ЧС Юрий Ильин. По его словам, риски удалось минимизировать благодаря своевременной работе акиматов и подразделений по ЧС. Большая часть подтоплений уже ликвидирована.

Ранее глава МЧС заявлял, что большинство областей Казахстана не готово к паводковому сезону. В числе регионов с высокими рисками подтопления он назвал Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую области и области Абай и Жетысу.
 
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Теги:ПаводкипредотвращениеМЧС

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06.02.2023, 10:15 2001

На Риддерской ТЭЦ из строя вышло оборудование

5 февраля вышел из строя двигатель барабана второго подъема конвейерной ленты
На Риддерской ТЭЦ из строя вышло оборудование
Фото: Depositphotos
Риддер. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Риддера Дмитрий Горьковой сообщил о поломке оборудования на теплоэлектроцентрали города, из-за чего в домах горожан понизилась температура.

5 февраля вышел из строя двигатель барабана второго подъема конвейерной ленты. Ремонтные работы завершены. Начато заполнение бункеров угля", - написал аким Риддера в соцсетях.


Он обещал восстановление температурного режима в течение трех часов. Для этого во время ремонтных работ дополнительно был растоплен котлагретгат №1.

Как сообщалось ранее в конце января аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике. Собственник уже пригласил компании для ремонта турбин по выработке электроэнергии.

Напомним, в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС. Очередная авария на ТЭЦ города произошла в начале января текущего года. Тогда затопило багерную станцию.
 
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Теги:РиддерТЭЦ
06.02.2023, 08:32 5711

В Турции произошло сильное землетрясение   

В Турции погибли 76 человек, 99 - в Сирии
В Турции произошло сильное землетрясение
Фото: twitter / @Darkwebhaber
Анкара. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались в понедельник во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04.17 по местному времени. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе, сообщает ТАСС.


Кроме того, телеканал Al Arabiya отмечает, что подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана.

Разрушения зафиксированы как минимум в четырех провинциях Турции, сообщает газета Yeni Shafaq. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Информация о погибших и пострадавших не поступала.


Дополнено 06.02.2023, 10.55
В результате землетрясения в семи провинциях Турции погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения в семи провинциях Турции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

В Малатье жертвами землетрясения стали 23 человек, еще 420 ранены, 140 зданий обрушились. Еще 6 человек погибли и 79 ранены в Диярбакыре. В провинции Шанлыурфе жертвами стали 18 человек, 67 ранены, в Османийе - 5 человек погибли, 34 здания разрушены.

Также сообщается, что в трех сирийских провинциях погибли не менее 99 человек, свыше 330 пострадали.

По данным турецких властей, землетрясение сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6 балла.
 
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Теги:ЗемлетрясениеПогибшиеТурция
04.02.2023, 19:15 63676

В нескольких населенных пунктах Жамбылской области подтопило придворовые территории  Дополнено

В регионе объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные осадки и интенсивное снеготаяние
В нескольких населенных пунктах Жамбылской области подтопило придворовые территории
Фото: МЧС РК
Тараз. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате таяния снега в нескольких населенных пунктах Жамбылской области подтопило придворовые территории жилых домов и улиц. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

В нескольких населенных пунктах района имени Т. Рыскулова, а также в Меркенском и Шуском районах из-за несвоевременно вывозимого снега с придворовых территорий произошло образование талых вод на придворовых территориях, кроме того талая и дождевая вода прошла по ряду улиц указанных районов. По району имени Т. Рыскулова ситуация стабильная. Ведутся работы по откачке и отводу талых вод. Работают почти 60 человек, 6 единиц техники и 4 мотопомпы. Аналогичная ситуация в Шуском районе, где работают также представители МИО и ДЧС области. В Сарысуском районе ведется работа по откачке воды с одной дворовой территории. Проводимые работы находятся на постоянном контроле", - проинформировали в МЧС.


МЧС РК

Подразделения МИО и ДЧС Жамбылской области своевременно участвуют в работах по откачке воды. После завершения работ в ряде населенных пунктов района имени Т. Рыскулова силы и средства направлены в село Жаксылык для несения дежурства и проведения необходимых работ.

МЧС РК

Как напомнили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, на территории области действует штормовое предупреждение.

В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 4 по 10 февраля 2023 года в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", - говорится в сообщении Казгидромета.


Дополнено. 04.02.2023. 19.56

В связи с повышением температуры до +3 градусов происходит резкое таяние снега в населенных пунктах Алматинской и Жамбылской областей. Скопление воды происходит из-за отсутствия арычной сети, водоотводных каналов, ливневой канализации и водопропускных труб. На местах задействованы силы и средства МИО, подразделения МЧС", - проинформировали в МЧС.



Ранее сообщалось, что в Туркестанской области утром 2 февраля произошло подтопление населенных пунктов в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах.
 
04.02.2023, 17:02 69131

В результате пожара в многоэтажке в Таразе эвакуировано 20 человек, спасено трое детей  

Госпитализированы два человека
Тараз. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате пожара в одной из многоэтажек Тараза эвакуировано 20 человек, спасено трое детей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

Как сообщили в ДЧС Жамбылской области, 4 февраля 2023 года в 10.10 поступило сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома.

Пожар был ликвидирован в 10.34. Силами огнеборцев спасено 5 человек, из них 3 детей, эвакуировано 20 человек, в том числе 8 детей.

С ожогами госпитализированы хозяин квартиры 1981 года рождения и его супруга 1987 года рождения.

 
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Теги:ПожарСпасениеТаразЛюди
04.02.2023, 12:51 75571

Пассажирский поезд сообщением Петропавловск - Алматы загорелся в пути   

В поезде находилось 235 пассажиров
Пассажирский поезд сообщением Петропавловск - Алматы загорелся в пути
Фото: КТЖ
Караганда. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из вагонов поезда сообщением Петропавловск - Алматы произошел пожар. Поезд остановили в Карагандинской области.

3 февраля 2023 года в 21.57 на участке Аршалы - Анар Карагандинской области остановлено движение поезда № 105/106 Петропавловск - Алматы из-за возгорания в техническом вагоне, расположенном в конце состава. В поезде находилось 235 пассажиров, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".


Отмечается, что для пересадки пассажиров и отправки до станции Алматы из Астаны отправлен разовый поезд в составе семи купейных и одного плацкартного вагонов.


Специально созданная комиссия АО "НК "КТЖ" уже приступила к расследованию причин произошедшего.

Пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости проезда в установленном порядке согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом", - уточнили в компании.


Напомним, в сентябре прошлого года из-за возгорания в техническом вагоне на перегоне Мырза - Шокай участка Караганды - Астана был остановлен поезд сообщением Алматы - Петропавловск.

Также в октябре прошлого года в пассажирском поезде Кызылорда - Семей произошел пожар.
 
04.02.2023, 09:21 82116

Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в здании судов Жетысуской области

Сообщившему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет
Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в здании судов Жетысуской области
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 3 февраля на электронные адреса судов области Жетісу поступили сообщения о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, специальные группы, в состав которых вошли саперы со служебно-розыскными собаками, осмотрели все здания судов, расположенных в области. В ходе проверки каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

С учетом того, что в сообщении отмечен соседний регион, собранные материалы направлены в департамент полиции Алматинской области, которым по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в сообщении.


Напомним, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП либо исправительных работ в том же размере, а также либо ограничения, либо лишения свободы на срок до 5 лет.
 
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Теги:СудБомбаЖетысуская область
03.02.2023, 08:38 112316

В Туркестанской области из-за паводков эвакуировали более 200 человек  Дополнено

Ведутся работы по отводу вод в четырех населенных пунктах
В Туркестанской области из-за паводков эвакуировали более 200 человек
Фото: МЧС РК
Туркестан. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области продолжают ликвидировать последствия паводков. Из подтопленных домов в населенных пунктах региона эвакуировано более 200 человек.

Ведутся работы по отводу вод в четырех населенных пунктах: Шаян и Шакпак в Байдибекском районе, Шага в Сауранском районе и город Арысь. В селе Карнак города Кентау, Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах всего подтоплено 21 улица и 235 дворовых территорий, также в Ордабасинском районе - одна территория школы", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.


Проведены работы по укладке мешкотары в количестве 13 тысяч единиц. Всего в ликвидации ЧС задействовано более 430 человек и почти 70 единиц техники.

МЧС РК

Силами ДЧС с подтопленных дворовых территорий в селе Карнак, Сауранском, Байдибекском районах эвакуировано 204 человека. Также эвакуировано более 200 голов скота.

Для эвакуации и временного размещения населения местными исполнительными органами подготовлены 4 эвакуационных пункта в Сауранском районе. Функционирует республиканский и областной оперативный штаб. Работают телефоны горячей линии: в Астане - 87172533284; в Туркестанской области - 87253357881", - проинформировали в МЧС.


МЧС РК

Кроме того, произошел перелив через дорожное полотно на 23 участках из 11 автомобильных дорог областного значения. В связи с чем перекрыта автодорога областного значения Коксаят - Аксу - Саян - Мынбулак - М-32, 118-136 и 117-179 километры.

Для ликвидации ЧС в Туркестанскую область дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС города Шымкента. Для проведения аэровизуального облета и оценки сложившейся обстановки задействован вертолет Казавиаспаса.


По данным РГП "Казгидромет", 3 февраля на большей территории области ожидаются осадки (дождь, снег), а также повышение температурного фона, интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.


Дополнено 03.02.2022, 10.50

"Совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал... Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные", - проинформировали в МЧС РК.

Напомним, подтопление населенных пунктов в Туркестанской области произошло утром 2 февраля в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах.

Дополнено, 03.02.23, 15.03

Ситуацию с подтоплениями в Туркестанской области прокомментировал прибывший на место ЧС министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.


Ситуация, которая вчера сложилась в Туркестанской области, прогнозировалась. Мы неоднократно докладывали на заседании штаба, что, с учетом выпадения обильных осадков, есть риски (подтопления, Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Все наши прогнозы оправдались", - отметил Ильин.


По его словам, благодаря своевременной работе акиматов и подразделений ЧС, риски были минимизированы. Большая часть подтоплений уже ликвидирована.


Он также рассказал, что спасатели посетят часть затопленных домов, после чего будет решаться вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации и выделении денежных средств на их восстановление.

Сил и средств в настоящее время достаточно. После ликвидации ЧС мы еще раз совершим аэровизуальный осмотр территории, прилегающей к реке Арысь, будем отслеживать уровень воды", - резюмировал министр.

 
02.02.2023, 12:56 135226

В результате столкновении двух автобусов в Алматы пострадали шесть человек   

Факт ДТП принят в производство сотрудниками полиции
В результате столкновении двух автобусов в Алматы пострадали шесть человек
Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 2 февраля в 08.30 на проспекте Аль-Фараби, западнее улицы Жарокова, произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате которого, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщает Polisia.kz.

Как следует из информации дежурной части местной полицейской службы, водитель автобуса Yutong 31-го маршрута, следуя по проспекту в западном направлении, предварительно, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом SAZ 116-го маршрута, что стоял на остановочном комплексе", - проинформировали в полиции.



По предварительным данным, шесть человек получили телесные повреждения. Факт ДТП принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района.

Дополнено 02.02.2023, 12.30

Также в Павлодаре автобус сбил 10-летнего ребенка, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

01.02.2023 года в 16.20 возле остановки "Садоводство "Весна", напротив поселка Железнодорожный, 53-летний водитель маршрутного автобуса № 40 совершил наезд на 10-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте", - проинформировали в пресс-службе.


Сообщается, что в результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу.

Ранее в Шымкенте автобус сбил ребенка на пешеходном переходе.

Также в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, водитель одного из них скончался на месте происшествия. После смертельной аварии с участием двух автобусов госпитализировали 18 человек, из них четверо находились в тяжелом состоянии.

Кроме того, в прошлом году 8 ноября в Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы. По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора.

Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротранс". Позже стало известно, что один из водителей автобусов, попавших в аварию в Алматы, арестован на два месяца.
 
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Теги:ДТПАвтобусПострадавшиеАлматы

 

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