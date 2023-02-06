05.02.2023, 12:14 40466
В пяти населенных пунктах на юге РК спасатели предотвратили подтопления
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прошлой ночью 200 человек и 45 единиц техники из подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопления 5 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Проведена оперативная работа по отводу талой воды, которая стала пребывать с полей в результате резкого таяния снега. Продолжено устранение воды на ранее подтопленных дворовых территориях", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что общая протяженность проведенных за ночь водоотводных каналов составила 18 тысяч метров, откачанной воды вблизи населенных пунктов - более 16 тысяч кубометров.
В Туркестанской области все подтопления ликвидированы. Продолжается работа 14 круглосуточных гидропостов на реках Сырдарья, Арыс и Боген", - добавили в МЧС.
Напомним, в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах. Эвакуированы более 200 человек. В регионе находится министр по ЧС Юрий Ильин. По его словам, риски удалось минимизировать благодаря своевременной работе акиматов и подразделений по ЧС. Большая часть подтоплений уже ликвидирована.
Ранее глава МЧС заявлял, что большинство областей Казахстана не готово к паводковому сезону. В числе регионов с высокими рисками подтопления он назвал Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую области и области Абай и Жетысу.
новости по теме
06.02.2023, 10:15 2001
На Риддерской ТЭЦ из строя вышло оборудование
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Риддер. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Риддера Дмитрий Горьковой сообщил о поломке оборудования на теплоэлектроцентрали города, из-за чего в домах горожан понизилась температура.
5 февраля вышел из строя двигатель барабана второго подъема конвейерной ленты. Ремонтные работы завершены. Начато заполнение бункеров угля", - написал аким Риддера в соцсетях.
Он обещал восстановление температурного режима в течение трех часов. Для этого во время ремонтных работ дополнительно был растоплен котлагретгат №1.
Как сообщалось ранее в конце января аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике. Собственник уже пригласил компании для ремонта турбин по выработке электроэнергии.
Напомним, в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС. Очередная авария на ТЭЦ города произошла в начале января текущего года. Тогда затопило багерную станцию.
06.02.2023, 08:32 5711
В Турции произошло сильное землетрясение
Фото: twitter / @Darkwebhaber
Рассказать друзьям
Анкара. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались в понедельник во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.
Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04.17 по местному времени. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе, сообщает ТАСС.
Кроме того, телеканал Al Arabiya отмечает, что подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана.
Разрушения зафиксированы как минимум в четырех провинциях Турции, сообщает газета Yeni Shafaq. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
7.8 lik Depremle ilgili ilk görüntü Gaziantep Binevler bölgesinden geldi.— Yunus BÜLBÜL (@yunusbulbul1) February 6, 2023
Bir bina yıkılmış içinde 10 kişi olduğu belirtiliyor. pic.twitter.com/KYB8flTW7W
Дополнено 06.02.2023, 10.55
В результате землетрясения в семи провинциях Турции погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения в семи провинциях Турции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
В результате землетрясения в семи провинциях Турции погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения в семи провинциях Турции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
В Малатье жертвами землетрясения стали 23 человек, еще 420 ранены, 140 зданий обрушились. Еще 6 человек погибли и 79 ранены в Диярбакыре. В провинции Шанлыурфе жертвами стали 18 человек, 67 ранены, в Османийе - 5 человек погибли, 34 здания разрушены.
Также сообщается, что в трех сирийских провинциях погибли не менее 99 человек, свыше 330 пострадали.
По данным турецких властей, землетрясение сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6 балла.
04.02.2023, 19:15 63676
В нескольких населенных пунктах Жамбылской области подтопило придворовые территории Дополнено
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Тараз. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате таяния снега в нескольких населенных пунктах Жамбылской области подтопило придворовые территории жилых домов и улиц. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В нескольких населенных пунктах района имени Т. Рыскулова, а также в Меркенском и Шуском районах из-за несвоевременно вывозимого снега с придворовых территорий произошло образование талых вод на придворовых территориях, кроме того талая и дождевая вода прошла по ряду улиц указанных районов. По району имени Т. Рыскулова ситуация стабильная. Ведутся работы по откачке и отводу талых вод. Работают почти 60 человек, 6 единиц техники и 4 мотопомпы. Аналогичная ситуация в Шуском районе, где работают также представители МИО и ДЧС области. В Сарысуском районе ведется работа по откачке воды с одной дворовой территории. Проводимые работы находятся на постоянном контроле", - проинформировали в МЧС.
Подразделения МИО и ДЧС Жамбылской области своевременно участвуют в работах по откачке воды. После завершения работ в ряде населенных пунктов района имени Т. Рыскулова силы и средства направлены в село Жаксылык для несения дежурства и проведения необходимых работ.
Как напомнили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, на территории области действует штормовое предупреждение.
В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 4 по 10 февраля 2023 года в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", - говорится в сообщении Казгидромета.
Дополнено. 04.02.2023. 19.56
В связи с повышением температуры до +3 градусов происходит резкое таяние снега в населенных пунктах Алматинской и Жамбылской областей. Скопление воды происходит из-за отсутствия арычной сети, водоотводных каналов, ливневой канализации и водопропускных труб. На местах задействованы силы и средства МИО, подразделения МЧС", - проинформировали в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области утром 2 февраля произошло подтопление населенных пунктов в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах.
04.02.2023, 17:02 69131
В результате пожара в многоэтажке в Таразе эвакуировано 20 человек, спасено трое детей
Госпитализированы два человека
Рассказать друзьям
Тараз. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате пожара в одной из многоэтажек Тараза эвакуировано 20 человек, спасено трое детей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.
Как сообщили в ДЧС Жамбылской области, 4 февраля 2023 года в 10.10 поступило сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома.
Пожар был ликвидирован в 10.34. Силами огнеборцев спасено 5 человек, из них 3 детей, эвакуировано 20 человек, в том числе 8 детей.
С ожогами госпитализированы хозяин квартиры 1981 года рождения и его супруга 1987 года рождения.
04.02.2023, 12:51 75571
Пассажирский поезд сообщением Петропавловск - Алматы загорелся в пути
Фото: КТЖ
Рассказать друзьям
Караганда. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из вагонов поезда сообщением Петропавловск - Алматы произошел пожар. Поезд остановили в Карагандинской области.
3 февраля 2023 года в 21.57 на участке Аршалы - Анар Карагандинской области остановлено движение поезда № 105/106 Петропавловск - Алматы из-за возгорания в техническом вагоне, расположенном в конце состава. В поезде находилось 235 пассажиров, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".
Отмечается, что для пересадки пассажиров и отправки до станции Алматы из Астаны отправлен разовый поезд в составе семи купейных и одного плацкартного вагонов.
Специально созданная комиссия АО "НК "КТЖ" уже приступила к расследованию причин произошедшего.
Пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости проезда в установленном порядке согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом", - уточнили в компании.
Напомним, в сентябре прошлого года из-за возгорания в техническом вагоне на перегоне Мырза - Шокай участка Караганды - Астана был остановлен поезд сообщением Алматы - Петропавловск.
Также в октябре прошлого года в пассажирском поезде Кызылорда - Семей произошел пожар.
04.02.2023, 09:21 82116
Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в здании судов Жетысуской области
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 3 февраля на электронные адреса судов области Жетісу поступили сообщения о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, специальные группы, в состав которых вошли саперы со служебно-розыскными собаками, осмотрели все здания судов, расположенных в области. В ходе проверки каких-либо взрывных устройств не обнаружено.
С учетом того, что в сообщении отмечен соседний регион, собранные материалы направлены в департамент полиции Алматинской области, которым по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в сообщении.
Напомним, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП либо исправительных работ в том же размере, а также либо ограничения, либо лишения свободы на срок до 5 лет.
03.02.2023, 08:38 112316
В Туркестанской области из-за паводков эвакуировали более 200 человек Дополнено
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Туркестан. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области продолжают ликвидировать последствия паводков. Из подтопленных домов в населенных пунктах региона эвакуировано более 200 человек.
Ведутся работы по отводу вод в четырех населенных пунктах: Шаян и Шакпак в Байдибекском районе, Шага в Сауранском районе и город Арысь. В селе Карнак города Кентау, Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах всего подтоплено 21 улица и 235 дворовых территорий, также в Ордабасинском районе - одна территория школы", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Проведены работы по укладке мешкотары в количестве 13 тысяч единиц. Всего в ликвидации ЧС задействовано более 430 человек и почти 70 единиц техники.
Силами ДЧС с подтопленных дворовых территорий в селе Карнак, Сауранском, Байдибекском районах эвакуировано 204 человека. Также эвакуировано более 200 голов скота.
Для эвакуации и временного размещения населения местными исполнительными органами подготовлены 4 эвакуационных пункта в Сауранском районе. Функционирует республиканский и областной оперативный штаб. Работают телефоны горячей линии: в Астане - 87172533284; в Туркестанской области - 87253357881", - проинформировали в МЧС.
Кроме того, произошел перелив через дорожное полотно на 23 участках из 11 автомобильных дорог областного значения. В связи с чем перекрыта автодорога областного значения Коксаят - Аксу - Саян - Мынбулак - М-32, 118-136 и 117-179 километры.
Для ликвидации ЧС в Туркестанскую область дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС города Шымкента. Для проведения аэровизуального облета и оценки сложившейся обстановки задействован вертолет Казавиаспаса.
По данным РГП "Казгидромет", 3 февраля на большей территории области ожидаются осадки (дождь, снег), а также повышение температурного фона, интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.
Дополнено 03.02.2022, 10.50
"Совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал... Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные", - проинформировали в МЧС РК.
Напомним, подтопление населенных пунктов в Туркестанской области произошло утром 2 февраля в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах.
Дополнено, 03.02.23, 15.03
Ситуацию с подтоплениями в Туркестанской области прокомментировал прибывший на место ЧС министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.
Ситуация, которая вчера сложилась в Туркестанской области, прогнозировалась. Мы неоднократно докладывали на заседании штаба, что, с учетом выпадения обильных осадков, есть риски (подтопления, Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Все наши прогнозы оправдались", - отметил Ильин.
По его словам, благодаря своевременной работе акиматов и подразделений ЧС, риски были минимизированы. Большая часть подтоплений уже ликвидирована.
Он также рассказал, что спасатели посетят часть затопленных домов, после чего будет решаться вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации и выделении денежных средств на их восстановление.
Сил и средств в настоящее время достаточно. После ликвидации ЧС мы еще раз совершим аэровизуальный осмотр территории, прилегающей к реке Арысь, будем отслеживать уровень воды", - резюмировал министр.
02.02.2023, 12:56 135226
В результате столкновении двух автобусов в Алматы пострадали шесть человек
Факт ДТП принят в производство сотрудниками полиции
Рассказать друзьям
Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 2 февраля в 08.30 на проспекте Аль-Фараби, западнее улицы Жарокова, произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате которого, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщает Polisia.kz.
Как следует из информации дежурной части местной полицейской службы, водитель автобуса Yutong 31-го маршрута, следуя по проспекту в западном направлении, предварительно, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом SAZ 116-го маршрута, что стоял на остановочном комплексе", - проинформировали в полиции.
По предварительным данным, шесть человек получили телесные повреждения. Факт ДТП принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района.
Дополнено 02.02.2023, 12.30
Также в Павлодаре автобус сбил 10-летнего ребенка, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
01.02.2023 года в 16.20 возле остановки "Садоводство "Весна", напротив поселка Железнодорожный, 53-летний водитель маршрутного автобуса № 40 совершил наезд на 10-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что в результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу.
Ранее в Шымкенте автобус сбил ребенка на пешеходном переходе.
Также в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, водитель одного из них скончался на месте происшествия. После смертельной аварии с участием двух автобусов госпитализировали 18 человек, из них четверо находились в тяжелом состоянии.
Кроме того, в прошлом году 8 ноября в Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы. По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора.
Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротранс". Позже стало известно, что один из водителей автобусов, попавших в аварию в Алматы, арестован на два месяца.
Читаемое
06.02.2023, 09:20В Казахстане стартует прием заявок по программе льготного автокредитования 06.02.2023, 08:325391В Турции произошло сильное землетрясение 06.02.2023, 08:524806Президент Казахстана назначил заместителя председателя Агентства по делам госслужбы 06.02.2023, 09:473051В Казахстане проходит проверка сотрудников полиции 06.02.2023, 08:172006Казахстан досрочно проиграл Чили в матче Кубка Дэвиса 02.02.2023, 17:15180751Сенатор: Цифровой аутизм - болезнь XXI века 02.02.2023, 18:46176191В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам 03.02.2023, 08:07148746В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет 03.02.2023, 10:12144401В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 30.01.2023, 18:00139771В МВД РК объяснили причину отмены "визарана" 16.01.2023, 11:55230091Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53225631В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 27.01.2023, 18:22223611"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан 16.01.2023, 18:26216091Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59210751Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?