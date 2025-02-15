В районе старого вокзала Астаны произошел взрыв

Пострадали не менее 15 человек

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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобиль по неизвестным пока причинам наехал на группу людей в Мюнхене, сообщает - Автомобиль по неизвестным пока причинам наехал на группу людей в Мюнхене, сообщает ТАСС с ссылкой на газету Bild.





По данным издания в результате наезда пострадали не менее 15 человек.





Сообщается, что водитель умышленно направил автомобиль в группу демонстрантов.





ЧП произошло в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открывается в пятницу. В ней планируют принять участие немецкие политики, в том числе канцлер Олаф Шольц, и иностранные лидеры, среди которых вице-президент Джей Ди Вэнс.





Причины происшедшего пока не установлены.