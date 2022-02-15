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В результате ДТП на трассе в Актюбинской области автомобиль разорвало на две части

14.02.2022, 16:41 16956
В результате ДТП на трассе в Актюбинской области автомобиль разорвало на две части
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
АКТОБЕ. 14 ФЕВРАЛЯ - В результате ДТП на 705 километре автодороги Самара - Шымкент в Актюбинской области автомобиль разорвало на две части, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, 13 февраля на 705 километре автодороги Самара - Шымкент водитель автомашины ВАЗ-21144 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Opel Vectra, дижущейся по встречной полосе. В результате ДТП автомашину ВАЗ разорвало на две части. 

Сообщается, что водитель чудесным образом остался жив. Водитель и пассажир Opel с различными травмами госпитализированы.


 

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В Атырауской области пропал без вести водитель бензовоза

14.02.2022, 19:38 13631
АТЫРАУ. 14 ФЕВРАЛЯ - Сообщение о пропавшем в ДЧС поступило в ночь на 14 февраля. 12 февраля водитель ТОО "Арна" 1995 года рождения на бензовозе "Урал" выехал из Атырау на месторождение "Каратал" и до места назначения не добрался, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для проведения поисково-спасательных работ ночью немедленно были задействованы три сотрудника ДЧС Атырауской области. В 6.20 дополнительно привлечены три спасателя, три сотрудника ТОО "Арна", а также родственники, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Поиски ведутся в 40 километрах от поселках Доссор Макатского района. Дополнительно вблизи месторождения "Каратал" проводится облёт на МИ-8 АО "Казавиаспас".
 
Напомним, 66-летний пастух пропал без вести в Атырауской области, мужчина не выходит на связь уже более двух недель.
 

В Актобе работники АО "Казахтелеком" попали в реанимацию из-за хлопка парогенератора

14.02.2022, 18:48 14541
АКТОБЕ. 14 ФЕВРАЛЯ - 14 февраля примерно в 11:39 для обеспечения проходимости кабельных каналов работники АО "Казахтелеком" проводили очистительные работы от льда в кабельной канализации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В какой-то момент произошел хлопок парогенератора. Работники получили травмы, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Пострадавшим 25 лет и 44 года. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи, госпитализировали в реанимационное отделение. Обстоятельства происшествия выясняются.
 

ДТП с участием двух автовозов и грузовика произошло в Актюбинской области

14.02.2022, 10:53 22716
АКТОБЕ. 14 ФЕВРАЛЯ - 13 февраля текущего года около 11.00 на 619-м километре автодороги Самара - Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Водитель грузового автомобиля марки "Рено", гражданин Грузии, при перевозке автомобилей в Алматы, не учитывая дорожных и метеорологических условий на скользком участке дороги, допустил столкновение с грузовым автомобилем марки "Рено", который погрузил впереди идущие автомобили", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

 
От удара автовоз изменил направление движения и столкнулся с грузовиком "Мерседес", двигавшимся во встречном направлении. 
 
В результате ДТП водитель грузовика "Мерседес" с различными телесными повреждениями госпитализирован в Центральную больницу города Хромтау. 
 
По факту ДТП проводится расследование. 
 
Департамент полиции Актюбинской области предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения и метеорологических условий при выезде за пределы города и районов.
 

Два человека погибли в ДТП с участием автобуса в Восточном Казахстане

14.02.2022, 10:47 23256
Фото: instagram/eastkazpolice
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 ФЕВРАЛЯ - 13 февраля около 16.30 на 34-м километре автодороги Усть-Каменогорск - Риддер Глубоковского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 36-летний водитель автомобиля марки Datsun и его 29-летняя пассажир скончались на месте происшествия", - сообщает департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
 

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Согласно части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - добавили в полиции.



 

Один погиб и семеро пострадали в ДТП в Павлодарской области

14.02.2022, 10:31 23986
Один погиб и семеро пострадали в ДТП в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 14 ФЕВРАЛЯ - 13 февраля в 16.20 на 43-м километре трассы Ленинский - Иртышск - Русская поляна РФ в четырех километрах от села Отес Актогайского района произошла смертельная дорожная авария, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

35-летний водитель автомашины "Ауди 100", не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с автомашиной "Тойота Камри 20", - сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

 
От полученных травм на месте скончалась 26-летняя пассажир автомашины "Ауди 100". 
 

Водитель автомашины "Ауди 100" и его пассажир 2013 года рождения с травмами госпитализированы в больницу. 24-летний водитель автомашины "Тойота Камри 20" и его четыре пассажира с различными травмами госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении пресс-службы ДП.

 
Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. По данному факту проводится проверка.

 

За сутки в Нур-Султане произошло 114 аварий

13.02.2022, 15:16 53766
За сутки в Нур-Султане произошло 114 аварий
Фото: ДП Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 13 ФЕВРАЛЯ - За прошедшие сутки в Нур-Султане зарегистрировали 114 дорожно-транспортных происшествий, пострадал один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из-за выпавших обильных осадков коммунальным службам пришлось задействовать максимальное количество спецтехники, которая убирает улицы в сопровождении патрульных машин, сообщила пресс-служба департамента полиции города.
 

Водителей просим быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования патрульных полицейских, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помехи уборочной технике", - говорит начальник управления административной полиции ДП Нур-Султана Елжан Чупеков. 

 
По фактам парковки автомобилей вдоль улиц в отношении водителей полицейские будут применять административные меры, а транспорт - эвакуировать.
 
В пресс-службе отмечают, что сотрудники полиции во время дежурства на улицах помогают детям и пожилым пешеходам переходить дорогу.
 

Пешеходам необходимо переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись, что транспортное средство полностью остановилось. Участники дорожного движения, будьте бдительны, уважайте друг друга!" - обратились в полиции.

 

В Атырауской области пропал пожилой пастух

13.02.2022, 14:00 54171
АТЫРАУ. 13 ФЕВРАЛЯ - 66-летний пастух пропал без вести в Атырауской области, мужчина не выходит на связь уже более двух недель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет "Мой ГОРОД", в ДЧС Атырауской области рассказали, что сообщение о пропавшем мужчине в Жылыойском районе поступило спасателям 12 февраля.
 

66-летний пастух вышел из участка Сарыкаска в сторону города Кульсары 27 января и до настоящего времени не вернулся. Поиски проводились на участках Улкен тобе, Сарыкаска и Бекжал, - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
В поисках участвовали три сотрудника и одна единица техники ДЧС Атырауской области, четыре сотрудника районного отдела полиции и один местный житель.
 

В Алматинской области горело здание районной полиции

13.02.2022, 09:29 52461
В Алматинской области горело здание районной полиции
Фото: polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 13 ФЕВРАЛЯ - Днем в субботу, 12 февраля, в Алматинской области произошел пожар в административном здании районной полиции в Талгаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео с записью тушения пожара опубликовали в Instagram-паблике kris_p. На кадрах видно, как из окна на втором этаже вырывается пламя, пожарные пытаются попасть в помещение.
 
В пресс-службе областного департамента полиции уточнили, что возгорание произошло около 14.55 в одном из служебных кабинетов. В результате происшествия никто не пострадал, служебные документы не повреждены, последствия пожара устраняют в рабочем порядке.
 
По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.



 

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