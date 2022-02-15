ДТП с участием двух автовозов и грузовика произошло в Актюбинской области

АТЫРАУ. 14 ФЕВРАЛЯ - Сообщение о пропавшем в ДЧС поступило в ночь на 14 февраля. 12 февраля водитель ТОО "Арна" 1995 года рождения на бензовозе "Урал" выехал из Атырау на месторождение "Каратал" и до места назначения не добрался, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для проведения поисково-спасательных работ ночью немедленно были задействованы три сотрудника ДЧС Атырауской области. В 6.20 дополнительно привлечены три спасателя, три сотрудника ТОО "Арна", а также родственники, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Поиски ведутся в 40 километрах от поселках Доссор Макатского района. Дополнительно вблизи месторождения "Каратал" проводится облёт на МИ-8 АО "Казавиаспас".