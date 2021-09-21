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В результате ДТП, совершенного пьяным водителем в Петропавловске, погиб человек

20.09.2021, 16:56 4888
В результате ДТП, совершенного пьяным водителем в Петропавловске, погиб человек
Фото: из соцсетей
ПЕТРОПАВЛОВСК. 20 СЕНТЯБРЯ - В Петропавловске водитель автомобиля Toyota взят под стражу в связи со смертельным ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
19 сентября, около 03.40, в Петропавловске произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого водитель автомашины Toyota Avensis не справился с рулевым управлением и врезался в светофор на пересечении улиц Жамбыла и Конституции Казахстана. Двое пассажиров были доставлены в Областную больницу, где один из них скончался, сообщает Polisia.kz
 
По данным полиции, водитель автомобиля находился в состоянии опьянения. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 5 статьи 346 Уголовного кодекса РК. 

Подозреваемый задержан в рамках статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.

 

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