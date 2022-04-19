В результате пожара в девятиэтажке в Алматы эвакуированы 65 человек

УРАЛЬСК. 19 АПРЕЛЯ - Межрайонный экономический суд Западно-Казахстанской области на днях вынес беспрецедентное решение в пользу 14 потребителей. Им вернули денежные средства, а договоры купли-продажи признали недействительными, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об истории мошенничества пишет газета "Казахстанская правда" . По ее данным, доверчивые покупатели уже не первый раз покупаются на бесплатные сеансы массажа, которые оказываются презентационными акциями.

Там товары сомнительного качества по завышенным в разы ценам, что называется, добровольно-принудительно продаются пришедшим, причем нередко с оформлением для этого кредита", - пишет издание.

Первые жалобы на недобросовестных продавцов массажных накидок стали поступать в департамент по защите прав потребителей ЗКО еще в 2019 году. Потенциальных покупателей приглашали на открытие массажного центра в Уральске, там во время сеанса бесплатного массажа презентовали массажную накидку в качестве панацеи от всех болезней, а затем продавали ее наивным покупателям по баснословной цене.

Вернуть средства удавалось путем взаимодействия департамента с руководством торговых компаний, чьи названия и представители постоянно менялись, чего не скажешь о юридическом адресе. В присутствии специалистов уполномоченного ведомства работники компаний забирали товар и возвращали деньги гражданам. Однако реализация товаров продолжалась. Теперь воздействие на недобросовестных продавцов перешло на другой уровень.

С декабря прошлого года по январь нынешнего в департамент по защите прав потребителей области обратились 29 человек с просьбой оказать содействие в возврате денежных средств за массажные накидки Evsorpe Tamashi, проданные ТОО "Akdeer", - рассказывает руководитель ведомства Эльмира Киматова.

В ходе расследования выяснилось, что продавец предоставлял недостоверную информацию о товаре. Предлагаемая продукция якобы японского производства в действительности была произведена в Китае, а стоимость аналогичного товара с такими же техническими характеристиками в десятки раз ниже стоимости, указанной в договорах.

Кроме того, обманным путем на потребителей через их же смартфоны сотрудниками компании были оформлены займы на значительные суммы (более 700 и 800 тысяч тенге) на сроки от 2 до 4,5 года.

В связи с этим департаментом 2 февраля текущего года было направлено исковое заявление в защиту прав 29 потребителей в специализированный межрайонный экономический суд ЗКО. В ходе рассмотрения гражданского дела ответчиком был произведен возврат денежных средств за товар в полном объеме 15 потребителям. 8 апреля состоялось оглашение судом решения, согласно которому договоры купли-продажи товара, заключенные между 14 потребителями и ТОО "Akdeer", были признаны недействительными, с ТОО "Akdeer" в пользу потребителей будут взысканы денежные средства в размере стоимости товара. На сегодня это беспрецедентный случай в судебной практике Казахстана", - подчеркнула Киматова.

Однако, пишет газета, завершение эпопеи с реализацией чудодейственных массажных накидок, скорее всего, произойдет не скоро. Только за первый квартал текущего года департаментом по защите прав потребителей ЗКО было рассмотрено 115 письменных обращений, принято 85 граждан, по телефону горячей линии оказана консультативная помощь 134 потребителям. По результатам рассмотрения всех обращений было оказано содействие в возврате денежных средств потребителям на общую сумму 14 млн 890 тысяч тенге.