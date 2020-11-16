В результате взрыва в Хромтау пострадали 9 человек

Актобе. 15 ноября. Kazakhstan Today - 15 ноября, в 11.36, в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Актюбинской области поступило сообщение, что в Хромтау произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме с последующим взрывом газового бытового баллона, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Силы и средства пожарной части Хромтауского района в количестве 2 единиц техники и 10 человек личного состава прибыли незамедлительно к месту вызова.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров, от взрывной волны стены и перегородки дома были обрушены.

На месте был организован штаб пожаротушения, снята угроза перехода огня на соседние строения

Принятыми мерами пожар в 12.29 пожар ликвидирован.

В результате происшествия госпитализированы 9 человек, из них трое детей (6,7 лет и новорожденный). Пострадавших осматривают врачи центральной районной больницы Хромтау. Дети ожоги не получили.

29 октября в Алматинской области в результате взрыва в цеху по производству туалетной бумаги погиб рабочий.

27 октября два человека получили серьезные ожоги при пожаре от вспышки газовоздушной смеси в Павлодаре.

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