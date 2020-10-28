Два человека получили серьезные ожоги при пожаре от вспышки газовоздушной смеси в Павлодаре

Павлодар. 27 октября. Kazakhstan Today - В Павлодаре сотрудник ДЧС предотвратил трагедию и сам получил ожоги при пожаре от вспышки газовоздушной смеси, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел в воскресенье. В 19.33 в управление по ЧС Павлодара поступило сообщение о том, что в доме на улице Валиханова происходит утечка газа. Сотрудник УЧС Сабыржан Тастембеков выехал по указанному адресу.

По месту было выявлено, что из-за неисправного вентиля происходит утечка газа. Совместно с хозяином дома приняли решение эвакуировать газовый баллон, так как была угроза взрыва. При выносе газового баллона произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим загоранием бытовых предметов на площади 40 квадратных метров, без разрушения. На месте находились 8 человек", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Хозяин дома, 1957 года рождения, получил ожоги 35% тела, а сотрудник управления по ЧС, 1985 года рождения, получил ожоги 8% лица, верхних и нижних конечностей. Они госпитализированы.

Силами пожарных эвакуирована через оконный проем женщина, 1937 года рождения, она передана сотрудникам Центра медицины катастроф, в медицинской помощи не нуждается. В тушении пожара были задействованы 18 сотрудников и 5 единиц техники", - уточнил Талгат Уали.

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