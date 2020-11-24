В Рудном отец и сын погибли в пожаре

Костанай. 23 ноября. Kazakhstan Today - 21 ноября, в 11.07, на пульт дежурного СПЧ-2 Рудный поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает газета " Костанайские новости ", горела крыша дома на площади порядка 80 квадратных метров. Огонь стремительно разрастался и по деревянной обрешетке перекинулся на потолочные перекрытия жилого этажа.

На месте пожара работали 2 звена газодымозащитной службы. Под обломками сгоревших конструкций дома они обнаружили обгоревшее тело хозяина дома 1967 года рождения. В задымленном помещении оставался его сын 2007 года рождения. Его нашли и вывели на улицу, а затем передали работникам скорой помощи. Однако в 13.00 подросток скончался в больнице, не приходя в сознание.

Огонь ликвидировали в 12.17. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

На место происшествия выезжали силы и средства ДЧС в составе: 16 человек личного состава и 3 единицы техники, пожарные формирования.

21 ноября в Риддере из пожара вынесли миллион тенге и газовый баллон.

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