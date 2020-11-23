В Риддере из пожара вынесли миллион тенге и газовый баллон

Костанай. 22 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудники службы пожаротушения из Риддера Восточно-Казахстанской области предотвратили взрыв газовых баллонов и спасли сбережения погорельцев, передает Kazakhstan Today.

В региональном ДЧС рассказали, что инцидент произошел в субботу, 21 ноября, в 21.00, в доме по улице Семипалатинская. Прибывшим на место пожара спасателям хозяин дома сообщил, что в нем осталось два газовых баллона, деньги и документы. Пожарные вынесли из огня два газовых баллона, отыскали в горящем помещении миллион тенге и документы, которые передали владельцу.

Огонь полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

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